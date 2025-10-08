Martínez pide "respeto" a su decisión de seguir como alcalde de Soria hasta que se celebren las elecciones autonómicas

SORIA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha pedido que se "respete" su decisión de continuar como alcalde de Soria hasta que se celebren las elecciones autonómicas y pueda tomar posesión del cargo de procurador y presidente de la Junta, en el caso de ganar los comicios.

Así, tras las acusaciones de la oposición de ser un "alcalde a media jornada", se ha referido a los "ratios de productividad y rendimiento, a la vista de la ejecución de proyectos" en la ciudad, y ha pedido comparar la eficacia "de unos y de otros".

"El que tiene poco que ofrecer va a estar permanentemente en la insistencia de que me cata cuanto antes, me lo llevan diciendo más de 20 años", ha ironizado Martínez al ser preguntado este miércoles por las declaraciones de la oposición, tras la presentación de dos proyectos europeos junto a Cesefor.

El alcalde de Soria ha incidido en que se debe a "la ciudadanía". "Desde luego en esto empeño gran parte de mi tiempo profesional y personal, que es la que evalúa el trabajo realizado", ha apuntado, al tiempo que ha respaldado su decisión de seguir como regidor de la capital soriana.