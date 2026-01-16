Martínez pide responsabilidades a Vázquez por "ocultar durante un mes" lo ocurrido en el HUBU con pacientes oncológicos

VALLADOLID 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSCyL, Carlos Martínez, ha pedido responsabilidades al consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, por "ocultar durante más de un mes" el error en la elaboración de un fármaco oncológico que ha afectado a cinco pacientes del Hospital Universitario de Burgos, dos de ellos fallecidos, y otros tres en distintas fases de recuperación.

"Si lo sabe y lo oculta mal, si no lo sabe y no lo oculta por ello, por ignorancia, también mal. Porque si un responsable no es capaz de tener conocimiento exhaustivo de lo que está sucediendo en los hospitales, también tiene que tener una derivación de responsabilidades importantísimas. Por tanto, luz y taquígrafos con todo esto", ha argumentado poco después de reunirse en Valladolid con integrantes de las plataformas por la Sanidad Pública de Castilla y León.

Martínez no ha querido poner el foco en el "error profesional" al entender que la "infalibilidad" no se tiene "en ninguna profesión". "Pero eso no puede ser compatible con la falta de datos, de transparencia, la ocultación de gravísimos hechos acontecidos en un hospital de nuestra comunidad autónoma y que durante un mes no ha salido a la opinión pública por ninguno de los responsables del Ejecutivo autonómico", ha finalizado.