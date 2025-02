Martínez rechaza la salida de León de CyL pero respeta la "autonomía municipal" de Diez al presentar el informe

Carlos Martínez Minguez, Alcalde De Soria y secretario general del PSOE en Castilla y León. - C. SERRANO

VALLADOLID 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general electo del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha manifestado su rechazo a la autonomía leonesa, aunque ha abogado por respetar la "autonomía municipal" ante el hecho de que el alcalde de León, el también socialista José Antonio Diez, presente este martes un estudio jurídico sobre el tema.

En declaraciones recogidas por Europa Press durante su comparecencia de este martes previa a una reunión con el Grupo Socialista en las Cortes, Martínez ha sido cuestionado por su opinión ante la presentación de las conclusiones de este estudio sobre el proceso de la autonomía para León.

Así, ha recordado que ya ha manifestado que "respeta" la "identidad cultural histórica" de "determinados territorios", peso no comparte que la salida de la Comunidad sea una "solución para los territorios olvidados" que "tienen a ese desapego por el desamparo" que se produce "ante la ausencia de políticas que corrijan sus desigualdades".

No obstante, Martínez ha subrayado que respeta la "autonomía municipal", pues, a su juicio, es "una de las piezas claves" de su formación, algo que, además, ha "reivindicado siempre como alcalde y seguirá haciendo como secretario general autonómico del PSOE, ha apostillado.

De este modo, ha defendido que los debates "se produzcan con total normalidad y absoluto sosiego desde los distintos planteamientos o propuestas o visiones que se puedan tener".

"Lo peor que podemos hacer en todos estos casos, y tenemos muy claro el ejemplo de Cataluña todavía, es no abrir puentes de diálogo, que es el mayor de los errores", ha agregado al respecto, para incidir en que "ignorar los problemas no hace que se resuelvan nunca".

Así, ha destacado que el PSOE propiciará "el diálogo de forma permanente para buscar esos puntos de acuerdo y de consenso", con el objetivo de que no se generen "más conflictos": "Los problemas se solucionan dialogando y tendiendo puentes.

Por último, ha señalado que los problemas que tiene Castilla y León "no los produce León", si no la Junta, la "falta de políticas públicas" y el no "dar cobertura a las problemáticas en educación, en sanidad, en protección social o en desarrollo económico y social".