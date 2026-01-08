Martínez reconoce que espera poco de la comparecencia de Suárez-Quiñones, salvo "alguna brizna más de soberbia"

ARANDA DE DUERO (BURGOS), 8 (EUROPA PRESS)

El secretario autonómico del PSOE y candidato del Partido Socialista a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, ha reconocido que espera poco de la comparecencia del consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, para dar cuenta de la campaña de incendios del año 2025, salvo "alguna brizna más de soberbia", que ha achacado a los 'populares' cuando se sienten "acorralados y asediados".

De este modo se ha pronunciado Carlos Martínez ante la comparecencia del consejero el próximo miércoles 14 de enero, en periodo extraordinario de sesiones, para informar sobre la campaña de incendios de 2025.

"Habrá que escucharle, pero créame que espero poco", ha insistido Martínez que ha vuelto a acusar al consejero de Medio Ambiente de perseverar en los errores al "seguir sin hablar" con los profesionales del sector y sin consensuar nuevas medidas que ayuden a evitar que en 2026 se repita lo sucedido en 2025.

Martínez ha afeado también la ausencia de autocrítica por parte del Gobierno autonómico, "mucho menos el señor Fernández Mañueco y mucho menos el señor Quiñones", ha incidido, y ha advertido de que la realidad de Castilla y León es "cada vez más tozuda", en alusión a que los actuales dirigentes de la Junta han demostrado que son "incapaces" de gobernar la Comunidad y de resolver sus problemas.