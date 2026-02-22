Martínez recuerda a las cuatro víctimas de la violencia machista y los dos hijos y llama a poner "pie en pared"

PONFERRADA (LEÓN), 22 (EUROPA PRESS)

El secretario autonómico del PSOE y candidato socialista a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, ha iniciado el acto de precampaña electoral celebrado este domingo en Ponferrada (León) con un recuerdo a las cuatro mujeres y a los dos hijos asesinados esta semana fruto de la violencia machista.

De este modo, ha querido iniciar el acto de precampaña electoral en el que ha estado acompañado por el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con un reconocimiento a las víctimas de la violencia machista, "algo que está oculto y es muy real" por lo que ha llamado a luchar de forma permanente contra una lacra en que en la última se ha saldado con "seis vidas arrancadas" y con "seis familias rotas".

Carlos Martínez ha llamado también a poner "pie en pared" frente a quienes intentan negar la violencia machista y frente a quienes intentan frivolizar con la violencia machista y quieren minimizar la violencia machista y retroceder décadas de avance en el derecho de la igualdad de las mujeres con respecto de los hombres.

Martínez ha lamentado al respecto que en los últimos cuatro años no se haya podido alcanzar un consenso en Castilla y León para adaptar una ley de hace quince años al 'Pacto de Estado contra la violencia machista'. "Esa es la realidad de esta Comunidad Autónoma, la negación del cambio climático, la negación de la lucha feminista, la negación de la lucha contra la violencia machista. Esa Castilla y León en blanco y negro que tenemos que pintar de colores", ha lamentado.

"Hoy quiero reivindicar alto y claro que el Partido Socialista tiene un proyecto sólido y fundamental que se asienta en la lucha feminista, en la lucha por la igualdad del 50 por ciento de la población", ha afirmado para concluir: "Os animo a no dar ni un paso atrás".

