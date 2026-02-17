Martínez reivindica su proyecto de comarcalización para que las zonas rurales de CyL tengan igualdad de derechos

El secretario general del PSOE de Castilla y León y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, durante su visita a la fábrica Triturados Montero, de Quintanar de la Sierra (Burgos) - PSOE

BURGOS, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Castilla y León y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, ha defendido su modelo de comarcalización que no es administrativa, sino centrado en la garantía de prestación de servicios públicos y competitividad económica en igualdad de oportunidades para que las zonas rurales de la Comunidad tengan igualdad de derechos.

Así lo ha trasladado durante su visita a la fábrica Triturados Montero, de Quintanar de la Sierra (Burgos), en la comarca de Tierra de Pinares, donde ha señalado que la comarcalización es una herramienta para garantizar la cobertura de derechos de la ciudadanía y potenciar la competitividad de los territorios rurales.

Por ello, ha incidido, es necesario dotar de infraestructuras y servicios públicos --sanidad, educación y transporte-- organizados de forma espacio-temporal que superen los límites provinciales.

A este respecto, el líder socialista ha destacado el compromiso de los proyectos familiares que, como el de la empresa, operan desde 1962 vinculados al aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.

En este sentido, ha subrayado que el sector forestal, desde la madera hasta los residuos de las cortas es un "pilar fundamental" para la transición energética y la fijación de población.

Precisamente, la despoblación, a juicio de Martínez, es fruto de la "ausencia de servicios y de oportunidades, un punto en el que ha advertido que, sin una apuesta clara por quienes deciden quedarse en el territorio, es "muy difícil" el futuro de Castilla y León.

Martínez ha lamentado que durante las últimas cuatro décadas de gobiernos 'populares' los entornos de Pinares han "languidecido" debido a una gestión del "declive permanente" por parte de la Administración autonómica.