Martínez reivindica la revolución de la normalidad en un "congreso de cine" y pide dejar la camiseta provincial

PALENCIA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El nuevo secretario del PSOE en Castilla y León, Carlos Martínez, ha reivindicado este domingo la revolución de la normalidad con la que se ha llevado a cabo el 15º Congreso Autonómico del PSOE al que se ha referido como "congreso de cine", en alusión al Teatro Ortega de Palencia, escenario que ha acogido la primera intervención del soriano como máximo dirigente de los socialistas de la Comunidad Autónoma en el que ha pedido "dejar a un lado en algunos de los momentos la camiseta provincial".

Martínez, al que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero se ha referido como un político "original", ha recordado precisamente su primer acto público en Partido Socialista de Soria en el Palacio de la Audiencia, un teatro, en el que el entonces secretario general del Partido Socialista Obrero Español le acompañó.

Según ha rememorado, Rodríguez Zapatero le dijo entonces que el cambio era posible y que esa esperanza era compartida, como ha agradecido que hoy, 28 años después, le haya demostrado es mismo apoyo en el reto del cambio en Castilla y León que ha afirmado que si hace 25 años fueron "capaces de torcer el brazo de aquellos que decían que Soria era una provincia de derechas" ahora hay que conseguir poder decir que "Castilla León no es de derechas".

"Hemos pasado de un teatro a un cine, siempre el mundo de la cultura", ha destacado el nuevo dirigente del PSOE de Castilla y León en su discurso de clausura de un "Congreso de cine en una Palencia de cine", ha enfatizado en varias ocasiones, en el que ha recogido el guante sobre el político original para explicar que esa originalidad radica en la "normalidad", tanto suya "desde la empatía", ha asegurado, como con la que ha transcurrido esta cita congresual.

Martínez ha asegurado que su proyecto tiene "un rumbo claro" y un horizonte al que llegar con una "mirada a largo plazo" desde el convencimiento de que las estrategias "nunca se pueden planificar a corto plazo".

"Sólo aquellos que pretenden el poder, poder, poder, son capaces de no entender que una planificación estratégica no se puede dar cobertura ni en una legislatura ni tan siquiera, me atrevería a decir, en dos", ha considerado y ha aclarado que los proyectos a medio plazo no pueden ser pensados únicamente dentro del partido.

"Hay que abrirse, no para que entren, abrirse para salir nosotros", ha pedido en un llamamiento a asentar los pilares sobre proyectos políticos "por encima de las personas" y que trasciendan a los responsables de cada momento. "Nosotros tenemos que servir de ejemplo para poder configurar un cambio en el Partido Socialista Obrero Español que nos haga creíbles ante la ciudadanía con un proyecto autonómico sólido, creíble, sustentado en los territorios, pero con una voz autónoma para cada uno de los que se sienta en esta nueva Comisión Ejecutiva Autonómica", ha pedido también.

Martínez ha asegurado que los socialistas de Castilla y León tienen "el armazón" de un proyecto que tiene que estar "en permanente evolución y en permanente desarrollo" y que se tiene que hacer "de la mano de la sociedad civil y de la academia" y con la búsqueda de alianzas para poder reclamar después el préstamo de confianza para conseguir el Gobierno de la Comunidad Autónoma. "Sabemos que no es fácil", ha asumido convencido de que van luchar "en una desigualdad de condiciones".

Hijo de un relojero y de una mujer que, "como tantas otras, trabajaba más que nadie, invisible" Martínez ha aprovechado su discurso para lamentar que la invisibilidad de toda esa generación "sigue siendo la invisibilidad de las mujeres en el día de hoy" por lo que se ha reafirmado en que uno de los principales pilares del proyecto del Partido Socialista de Castilla y León tiene que ser el feminismo, junto a los jóvenes.

"Vamos a ver si avanzamos en esas masculinidades igualitarias y, de vez en cuando, no nos arropamos en el feminismo, sino que renunciamos a algo precisamente para luchar realmente por ese feminismo y por esa igualdad", ha añadido.

La conservación y la preservación del medioambiente será otro de uno los ejes fundamentales del PSOE de Castilla y León, junto a la atención "a los territorios olvidados durante muchísimas años y que están esperando una respuesta" y a la defensa de la Democracia, "en un periodo convulso, en un contexto político internacional muy difícil" en el que ha situado al socialismo español como escudo frente a toda la "fachiparty".