Martínez respalda las demandas del sector primario y pide a la Junta que deje de estar en funciones y pase a funcionar

VALLADOLID 20 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario autonómico del PSOE y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Carlos Martínez, ha respaldado las demandas de los agricultores y de los ganaderos de Castilla y León que han vuelto a salir a la calle este miércoles ante la situación de "quiebra" por la que atraviesa el sector primario.

Martínez ha reivindicado los "movimientos importantes" llevados a cabo por Europa y por el Gobierno de la nación y ha reprochado la falta de medidas por parte del Ejecutivo autonómico, ahora en funciones. "Necesitamos una Junta de Castilla y León que deje de estar en funciones y que se ponga a funcionar de forma definitiva", ha exigido el dirigente socialista que ha exigido en concreto el fondo de 50 millones de euros que pidió a Fernández Mañueco en la "única reunión", ha lamentado, que han mantenido tras las elecciones del pasado 15 de marzo.

El dirigente socialista ha hecho especial hincapié en la necesidad de que el Gobierno autonómico atienda las demandas de un sector que está siendo "de los más que golpeados" por la concatenación de crisis y por los conflictos bélicos ante los que algunas formaciones políticas "se ponen de perfil" mientras "se dan golpes en el pecho a la hora de defender a los agricultores y a los ganaderos".