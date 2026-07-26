Martínez: "Si hay una prioridad nacional, es luchar contra el cambio climático y conservar el patrimonio natural"

Archivo - El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez, interviene durante el cierre de la campaña del PSOE, a 13 de marzo de 2026, en Valladolid, Castilla y León (España) - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press - Archivo

BEMBIBRE (LEÓN), 26 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE en Castilla y León, Carlos Martínez, ha defendido que si hay una "prioridad nacional" en España es "luchar contra el cambio climático" y "conservar el patrimonio natural", en la actualidad amenazado por los incendios.

Así lo ha expresado en el marco del Congreso Autonómico de las Juventudes Socialistas en Bembibre (León), donde ha advertido de que se unen "en la misma coctelera" el "cambio climático y la despoblación", se unen "dos líneas fundamentales por las cuales se abandonan las masas forestales y el territorio".

En este sentido, también ha abogado por el pacto de Estado contra el cambio climático y la puesta en marcha de una mesa de incendios con todo los actores políticos, incluso "aquellos que de forma absolutamente absurda e irresponsable niegan el cambio climático".

Además de por "hacer frente" a los incendios desde el punto de vista científicado, Martínez también ha incidido en la importancia de frenar la despoblación con oportunidades para los jóvenes. "Todo está interconectado y nosotros tenemos que aprovechar este patrimonio natural, esta lucha contra el cambio climático, estas evidencias científicas que ponen encima de la mesa la necesidad de combatir la despoblación desde la ordenación del territorio, como un objetivo de todas las administraciones", ha apostillado.

Martínez ha ensalzado, en esta línea, la acción pública y ha avisado de que "si se deja todo en manos del mercado y no hay incidencia de políticas públicas, sucede lo que está sucediendo". Así, ha reclamado unos bomberos forestales "100 por cien públicos, 365 días al año, comarcalizados, territorializados y con una planificación y un encaje de pacto de Estado para que todas las administraciones estén puestas en marcha".