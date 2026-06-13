Martínez sostiene que "remover no es renovar" y acusa a Mañueco de "empeorar" el Gobierno en CyL

Archivo - El secretario general del PSOECyL y portavoz del Grupo Socialsita, Carlos Martínez, en una imagen de archivo. - Concha Ortega Oroz - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE en Castilla y León y portavoz del Grupo Socialista, Carlos Martínez, ha advertido de que "no es lo mismo remover que renovar" en referencia a la nueva composición del Gobierno de la Junta, anunciada este sábado por el presidente, Alfonso Fernández Mañueco, a quien ha acusado de "empeorar" el Ejecutivo con la supresión de determinadas consejerías.

"Ha removido diferentes consejerías, ha removido responsables dentro de las diferentes consejerías, ha renovado los cargos institucionales, los sillones que le han entregado a la extrema derecha y también ha conseguido empeorar el gobierno haciendo suprimir y haciendo desaparecer las consejerías de Ordenación de Territorio, de Despoblación, de Vivienda y también la de Igualdad", ha lamentado el líder socialista en declaraciones remitidas a Europa Press.

En este sentido, ha subrayado que "no es lo mismo remover que renovar" y que "no basta con renovar para mejorar", al tiempo que ha lamentado que "no hay absolutamente nada que no pueda empeorar" en este nuevo Gobierno de Fernández Mañueco.

Martínez ha criticado así al líder del PP en la Comunidad y presidente de la Junta por sus "ritmos perezosos" y haber "abocado" a la Comunidad a "una entrega y rendición total y absoluta en manos de la extrema derecha" para "no atender los problemas reales de la ciudadanía".

Ante ello, ha avisado de que el PSOE estará "muy expectante y atento", ya que realizar un "seguimiento exhaustivo de cada una de las propuestas que vayan contraria a derecho o al Estatuto de Autonomía de la Comunidad".

Igualmente, ha defendido que su formación realizará iniciativas "en positivo", como la que registrará la próxima semana en relación con la adaptación de la ley al Pacto de Estado contra la Violencia de Género, una violencia que "es real y existe", ha concluido Martínez.