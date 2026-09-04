Martínez tacha de "injusto" el nuevo modelo de financiación y censura que la Junta "no vaya con una propuesta propia"

SALAMANCA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha tachado de "injusto e insuficiente" el nuevo modelo de financiación autonómica que se aprobará en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), "una vez más con la espantada del PP", y ha censurado que la Junta "no haya acudido a la cita con una propuesta propia y consensuada con los grupos políticos" para dar cobertura a la "realidad de los servicios públicos en la Comunidad".

En declaraciones a los medios antes de iniciar la visita a las instalaciones de la Feria del sector agropecuario Salamaq'2026, el líder socialista ha Martínez ha lamentado que Castilla y León vuelva a acudir al CPFF "sin una propuesta consensuada con el resto de grupos políticos, con la oposición", pese a la "mano tendida" que ha ofrecido el PSOE para poner sobre la mesa las necesidades de la Comunidad.

El dirigente socialista ha criticato también que el Partido Popular acuda al encuentro "sin una propuesta cierta" que puedan conocer los ciudadanos, los grupos políticos y los medios de comunicación, por lo que ha defendido la necesidad de poner su "posicionamiento coherente" y dar cobertura a la realidad de los servicios y a los derechos de la ciudadanía.

En este sentido, ha incidido en que Castilla y León necesita "una propuesta propia" y ha reclamado un Ejecutivo autonómico que ejerza sus responsabilidades y dialogue con la oposición. "Un gobierno que presida, un gobierno que exista, un gobierno que hable con la oposición", ha reclamado.

Por último, Martínez ha criticado al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, al considerar que han pasado "muchos meses desde las últimas elecciones autonómicas" y que continúa "excesivamente cómodo en la hamaca sin afrontar los problemas del sector primario ni los relativos a la financiación autonómica".