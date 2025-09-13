Martínez tacha de "paripé" la reunión de Mañueco con los presidentes de las diputaciones tras los incendios

SEGOVIA, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha tachado de "paripé" la reunión que mantuvo el viernes el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, con los presidentes de las diputaciones provinciales tras la oleada de incendios, al tiempo que ha criticado que el Ejecutivo autonómico se haya dado cuenta tras 40 años que hace falta un anillo de seguridad en torno a los pueblos.

"Su solución no es pensar en un consorcio autonómico de bomberos apoyado en las diputaciones provinciales, sino que se plantean comprar dentro del margen presupuestario pero sin límites maquinaria para tener contentos a los suyos", ha asegurado el líder socialista en el marco de su participación en la Fiesta de la Rosa de Riaza (Segovia).

De esta forma, ha señalado, la Junta "traspasa la pelota de la responsabilidad una vez más a otras administraciones, en este caso a las diputaciones que ninguna competencia tiene en materia de extinción de incendios forestales".

En este sentido, Martínez se ha preguntado por qué hay que hablar de comprar maquinaria y no se aborda la cuestión de qué profesionales van a utilizar el equipamiento que se adquiera.

"Todavía no nos hemos enterado de nada, 170.000 hectáreas después asoladas para tener que estar planteando con la chequera semanal con la que nos tiene acostumbrado en esta carrera de autos locos permanente en la que se ha sumergido el gobierno de la Administración autonómica", ha expresado.

En los mismos términos, ha lamentado que las instituciones gobernadas por el PP "siempre se ponen de acuerdo cuando se juntan entre ellos".