Martínez (PSCyL), tras las declaraciones de Almeida sobre el conflicto en Gaza: "¿En qué momento el PP perdió el alma?"

El Secretario General Del PSOE De Castilla Y León, Carlos Martínez, En La Fiesta De La Rosa De Segovia - PSOE CASTILLA Y LEÓN

Carga contra Mañueco por gobernar "sin presupuestos" y "secuestrar la democracia", en referencia a las palabras del Feijóo

SEGOVIA, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, se ha preguntado "en qué momento el PP perdió el alma" tras las declaraciones sobre Gaza del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, pronunciadas en el Pleno del Estado de la Ciudad, donde rechazó que se estuviera perpetrando un "genocidio".

"Me gustaría preguntar al líder 'popular', Alberto Núñez Feijóo, cuándo ha perdido el alma su partido al escuchar este tipo de manifestaciones estos últimos días o si no la ha tenido nunca", ha expresado Martínez en declaraciones a los medios durante la Fiesta de la Rosa en Riaza (Segovia), donde ha resaltado el "compromiso" de los socialistas con la situación de Gaza y el pueblo palestino.

En este sentido, ha criticado la "deshumanización de no entender y no empatizar con el sufrimiento de niños, mujeres y hombres inocentes en una sociedad que es masacrada por parte del Israel".

"Creo que intentar mirar hacia otro lado y no asumir la responsabilidad que tenemos como administraciones y ejercer todos los mecanismos de presión para que nuestros superiores en el ámbito internacional sean capaces de poner el foco y frenar definitivamente el genocidio es fundamental", ha asegurado.

Por esta razón, ha instado al Partido Popular a nivel nacional a decir "con voz rotunda y contundente si está del lado de los asesinos o está del lado de los inocentes", en tanto en cuanto "esto va de derechos humanos, no simplemente de ideología".

"SECUESTRO DE LA DEMOCRACIA"

El líder socialista también ha criticado este domingo al presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, por gobernar "sin presupuestos y sin mayorías parlamentarias", y ha señalado que "quien gobierna sin presupuesto secuestra la democracia", en una referencia a las palabras del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Martínez ha asegurado que Mañueco "lleva siete años gobernando en esta situación" y ha señalado que "debería haber convocado elecciones de forma automática hace mucho tiempo", dado que "apenas ha tenido dos o tres ejercicios presupuestarios para poner en marcha las múltiples necesidades del territorio".

El dirigente socialista ha denunciado lo que considera una "anomalía democrática" tras "40 años de gobierno de derecha al frente de la Junta", y ha calificado la situación actual de "incoherencia del Partido Popular" que se traduce en "silencio total y absoluto".

También ha puesto el foco en la actualidad judicial al recordar que desde este lunes la justicia volverá a poner el foco en Castilla y León al "solicitar a compañeros de Feijóo y Mañueco más de 800 millones en multas y cientos de años de cárcel".

Martínez ha mencionado específicamente el caso de la 'Perla Negra', donde ya hay un consejero "sentenciado a tres años de prisión y multas millonarias", con una solicitud de "42 años de cárcel" para algunos de sus miembros.

El líder socialista ha exigido a Feijóo que "se posicione" sobre si quiere "continuar con este legado de corrupción" que sitúa a Castilla y León "como noticia únicamente por casos de corrupción sistémicos" y ha acusado a los 'populares' de convertir la Comunidad en un "territorio marcado por la corrupción".