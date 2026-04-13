Martínez tilda de "sainete" el pacto de PP y Vox, afea que se gestione en Madrid y lamenta la "entrega por fascículos"

Carlos Martínez comparece en rueda de prensa junto a Nuria Rubio - PSOE

SORIA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario autonómico del PSOE en Castilla y León, Carlos Martínez, ha tildado de "sainete" el pacto alcanzado entre el Partido Popular y Vox para la composición de la Mesa de las Cortes de Castilla y León, al tiempo que ha considerado que el proceso es una "escenificación" para justificar un resultado final que, a su juicio, ya estaba decidido.

Martínez ha recordado que ya en la noche electoral advirtió de que los carteles de "esa derecha valiente", en referencia a Vox, habían "envejecido rápido". En este sentido, ha criticado a la "extrema derecha" a quienes ha acusado de ser "muy fuerte con los débiles, pero muy débil con los fuertes" y ha lamentado que se entreguen "por fascículos".

Para el líder autonómico del PSOE, Castilla y León vive una situación de "gato pardo" donde "parece que todo cambia para luego no cambiar absolutamente nada" y ha calificado la situación como una "muerte anunciada".

Asimismo, el secretario autonómico ha censurado que el futuro de las instituciones de la Comunidad no gestione desde el territorio. "Lo que más daño hace es que sean en los despachos en Madrid, entre Feijóo y Abascal, los que se están repartiendo de una forma tan vergonzante los sillones de esta comunidad", ha aseverado.

Finalmente, Carlos Martínez ha reprochado que en estas negociaciones "no está hablándose para nada de los intereses de esta Comunidad" y se centran exclusivamente, según sus palabras, en el reparto de cargos institucionales.