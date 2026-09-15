Martínez ve en la designación de Martín como senadora una oportunidad para dar voz a CyL a la que ve "invisible"

VALLADOLID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario autonómico del PSOE y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Carlos Martínez, ha destacado la designación de Clara Martín como senadora autonómica por Castilla y León como una "oportunidad" para dar voz a la Comunidad Autónoma a la que el socialista ve "solapada" e "invisible a los ojos de Madrid".

Martínez ha acompañado a Clara Martín en la toma de posesión de la segoviana como senadora autonómica y ha insistido en que Castilla y León necesita tener voz en el Senado, una Cámara en la que se equilibran los territorios y en la que se deben abordar problemas como el reto demográfico, un asunto que "debe ganar peso" en el debate.

En este sentido, el dirigente socialista se ha mostrado especialmente satisfecho por las responsabilidades que va a asumir Clara Martín que, según ha avanzado, va a ostentar "una parte importante" de la Portavocía en la Comisión de Servicios Sociales y "una parte importante" de participación en la Comisión de Reto Demográfico.

Martínez ha hecho hincapié en la necesidad de llevar la voz de Castilla y León al Senado en asuntos como la despoblación, la ordenación del territorio y la planificación estratégica en la cobertura de los servicios y ha lamentado que la Comunidad esté "permanentemente oculta y solapada" en los debates sobre la prioridad nacional, ha ironizado.

"Castilla y León necesita tener su voz aquí y el Partido Socialista aporta al ya gran y importante equipo humano que tenemos en cada una de las nueve provincias, la voz y la personalidad de Clara para hacer visible una Castilla y León que lleva demasiado tiempo siendo gobernada por la derecha", ha lamentado el socialista que se ha vuelto a referir a la "anomalía democrática" que, a su juicio, significa que no haya habido alternancia política tras 40 años de gobiernos del PP --con gobiernos de coalición desde 2019--.

Martínez ha reivindicado que hay "otra forma de hacer las cosas" y ha zanjado que la realidad de Castilla y León y los desequilibrios que tiene respecto a otras comunidades autónomas derivan "de las malas políticas" aplicadas de forma continuada por el PP.