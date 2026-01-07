Martínez ve a Mañueco "acojonado" y con "miedo y pavor" a enfrentarse a las elecciones

Reivindica el equipo "limpio" y con voluntad para resolver los problemas del PSCL, frente a eslóganes y a monólogos VALLADOLID 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario autonómico del PSOE y candidato a la Presidencia, Carlos Martínez, ha considerado que el presidente de la Junta, el 'popular' Alfonso Fernández Mañueco, está "acojonado" y ha lamentado además que el jefe del Ejecutivo vaya "a rastras" a todo, con el ejemplo de la convocatoria de la próxima cita con las urnas, aún pendiente, que tiene el 15 de marzo de 2026 como fecha límite.

"El problema es que el señor Fernández Mañueco está acojonado, hablando en plata", ha afirmado en concreto Carlos Martínez que ha considerado que el presidente de la Junta tiene "miedo y pavor" a enfrentarse a las elecciones autonómico.

Martínez ha apuntado a las "dudas" que, a su juicio, genera el propio Fernández Mañueco dentro del Partido Popular, una situación que el 'popular' "irradia" al resto de las provincias donde el PP no ha configurado sus candidaturas de cara a las elecciones, a diferencia del PSCL que, según ha reivindicado, ya tiene un equipo "que está trabajando y pisando rastrojo, y quemado en verano, y pisando charco y nieve en invierno", ha destacado.

Carlos Martínez ha realizado estas declaraciones en la presentación este miércoles --"en un peculiar día del inverno" de Castilla y León, ha bromeado en alusión al frío-- de la candidatura del PSOE al Parlamento, un acto celebrado a las puertas de las Cortes donde ha estado arropado por los cabezas de lista del Partido Socialista por las nueve provincias --los número 1 y 2 de todas las provincias salvo Burgos que ha estado representada por Daniel de la Rosa--, a los que referido como "los mejores de los nuestros --del PSOE--".

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta ha vuelto a pedir las elecciones autonómicas "cuanto antes", si bien ha asumido que serán el 15 de marzo ya que el presidente de la Junta no las ha convocado aún y ya no pueden ser el 1 de marzo.

"El Partido Socialista está más que preparado para poder escuchar", ha afirmado Martínez que en mitad de su discurso ante los medios ha oído cómo un ciudadano chillaba "corruptos". Martínez ha aprovechado esta circunstancia para afirmar que los socialistas también escuchan a quienes discrepan con ellos y a quienes sólo entienden el insulto y la amenaza.

"Frente a aquellos que sólo evidencian casos de corrupción estamos aquí un equipo limpio", ha afirmado Martínez a lo que ha añadido que tienen voluntad para resolver los problemas de la Comunidad Autónoma, frente a los "eslóganes" y a los "monólogos" que ha achacado al líder del PP al que ve sentado en su sofá e "invisible" en el panorama nacional, en un momento además, ha apostillado, en el que la situación geopolítica internacional es "absolutamente perversa y "absolutamente compleja" en la que las autocracias se imponen a las democracias.

Carlos Martínez ha lamentado la "inexistencia" y la "burbuja permanente de invisibilidad" de Fernández Mañueco en la actual situación internacional y ha criticado en concreto que se haya limitado a hacer un "retuit" de un mensaje del presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre los acontecimientos globales.

"CYL NO ES AJENA A LO QUE ESTÁ PASANDO Y NO PODEMOS NO PARTICIPAR" "No podemos no participar. Castilla y León no es ajena a lo que está pasando y no podemos no participar", ha defendido Martínez que ha llamado a "alzar la voz" en defensa de la Democracia, del Estado de Derecho y de Europa. "Hoy es Venezuela, pero mañana puede ser Groenlandia", ha advertido el socialista que ha considerado que los ciudadanos de Castilla y León tienen que tener una "voz importante" para defender la legalidad internacional que el socialista ve "pisoteada".

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta se ha referido a Castilla y León como "una tierra de resistencia" y ha defendido, "con el absoluto realismo" de un territorio caracterizado por la ruralidad y por estar conformado por ciudades pequeñas e intermedias, la necesidad de generar oportunidades en el territorio con el "rigor y la seriedad" del proyecto político del PSCL.

"No podemos seguir condenando el futuro de esta tierra a continuar con la inercia de los gobiernos de 38 años del PP", ha concluido Carlos Martínez, que ha aclarado que Castilla y León no quiere ser más que nadie "pero tampoco menos que nadie" por lo que ha insistido en la necesidad de que la Comunidad ocupe los espacios que merece en la esfera nacional e internacional.