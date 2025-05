Martínez ve a Mañueco con un "insecto palo": "cuando te das cuenta se ha metido en casa. El mago de la distracción"

VALLADOLID 27 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario autonómico del PSCyL, Carlos Martínez, ha comparado al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, con un "insecto palo", que cuando uno se da cuenta "se ha metido en casa", un "mago de la distracción permanente".

Así lo ha señalado durante su intervención en el Club de Prensa de El Mundo de Castilla y León que se celebra en Valladolid donde ha mostrado optimismo de cara a unas elecciones autonómica que duda se hagan antes de marzo. "Está a gusto en su diván", ha reiterado, el líder socialista, que ha admitido que ni le gusta "perder" ni ha venido a ello.

"Es que si no le ganamos a Mañueco, a quién vamos a ganar", ha continuado para calificar al actual presidente de la Junta como el "más flojo en años". En este punto ha recordado que en el "único" encuentro que ha mantenido con el presidente del Ejecutivo autonómico su despacho reflejaba "falta de ritmo de trabajo". "Es un despacho diáfano, limpio, todo lleno de orden y con los libros de Santa Teresa de cabecera. ¡Que está muy bien, yo lo recomiendo! Pero también recomiendo ejecutar lo que recogen esos propios libros. Y no tiene esa voluntad", ha argumentado.

Para Carlos Martínez, Mañueco es un "mago de la estrategia de distracción permanente". "Se mimetiza perfectamente como el insecto palo, es muy difícil verlo y cuando te das cuenta se ha metido en casa", ha abundado para "reconocer" esa "capacidad".

Algo que también ha trasladado a su relación con los medios, al afear que sus comparecencias sean "sin preguntas" para trasladar desde "su púlpito" el mensaje "que quiere". "Hace magia", ha ironizado, "es un hombre que no sale en el plasma pero sale plasmado" para denunciar que su "capacidad de maniobra orgánica" a través, en sus palabras, de "borrar discos duros" le ha permitido "estar donde está".

"Yo digo muchas veces la frase de que tenemos un presidente que preside pero no gobierna y es una realidad que todos conocemos. Es un hombre que se adapta al medio. Tiene que pactar con Ciudadanos, pacta. Tiene que pactar con Vox, lo hace. Nunca pasa nada y ese es el problema", ha añadido.

Frente a ello, Carlos Martínez cree que ha conformado un equipo que se ha puesto la "camiseta de la Comunidad" y que hace ejercicio de "empatía" para lograr revertir la falta de sentimiento de Comunidad. "Tenemos que diferenciarnos de la crispación que se tiene el entorno nacional para poder aplicar una política que sea útil a la ciudadanía y que no espante a la gente de la democracia", ha apostado.

Para Carlos Martínez el "mayor error" que se está cometiendo es "abandonar a esos territorios que se sienten ya abandonados por la falta de políticas públicas durante tantísimo tiempo y que se están abrazando a la extrema derecha como una solución de una perversión total y absoluta".

De ahí que haya pedido una "oportunidad" al ciudadano para hacer "algo diferente" con "humildad y honestidad" sin distracciones, sin "votar nacionalismos de campanario, localismos provincianos" que en sus palabras no llevan "a ninguna parte". "El cambio sólo se puede producir entre derecha y el PSCyl. El problema es que si se produce entre derechas se reafirmará ese acuerdo que deterioró la democracia en las instituciones que es derecha y extrema derecha porque el PP sin la extrema derecha como muletilla jamás va a gobernar esta Comunidad".

LISTA MÁS VOTADA Y CANDIDATURA

Por otra parte, sobre su oferta de que gobierno la lista más votada, Carlos Martínez ha advertido de que es una persona "de acuerdos, pero no idiota" y que si no ve disposición en la otra parte no va ha haber "acuerdo posible".

Por último, sobre si será el candidato por los socialistas a la Presidencia de la Junta, el actual responsable del partido ha afirmado su disposición a "tirar del carro", pero ha incidido en que eso, de momento, "no toca". "Hay que respetar los ritmos del partido y en éste hay gente muy válida", ha añadido para confirmar que continuará como alcalde de Soria "hasta el último minuto". "Me están mirando si eso es el día de la toma de posesión", ha añadido.