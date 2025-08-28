Imagen de la Junta de Seguridad celebrada este jueves en Laguna de Duero - AYUNTAMIENTO DE LAGUNA DE DUERO

LAGUNA DE DUERO (VALLADOLID), 28 (EUROPA PRESS)

Más de 100 agentes velarán por la seguridad en las Fiestas Patronales de Laguna de Duero (Valladolid), que se celebrarán entre el 29 de agosto y el 9 de septiembre.

Así se ha establecido en la Junta Local de Seguridad en la que se ha abordado el dispositivo para que las celebraciones se desarrollen con normalidad.

Para ello, la Policía Municipal contará con toda la platilla al completo las 24 horas del día en las jornadas del 5, 6, 7, 8 y 9 de septiembre, cuando vigilará especialmente en los eventos en los que se prevé una mayor concentración de personas como el pregón, los diferentes conciertos y los festejos taurinos, además de que usarán un dron para la vigilancia.

Asimismo, se llevarán a cabo una serie de controles de alcoholemia preventivos en diferentes puntos del municipio para tratar de disuadir en el consumo de alcohol a las personas que vayan a conducir, han informado a Europa Press fuentes municipales.

En este punto, la Guardia Civil estará coordinada en todo momento con la Policía Local, que contará con la presencia durante los días festivos de más de 100 agentes con varias patrullas en los turnos de noche junto con el apoyo de la Unidad de Seguridad Ciudadana (Useci).

Además, Protección Civil participará en los encierros programados y apoyará a los servicios sanitarios y a Policía Local y estarán presentes en el dispositivo del Día de las Peñas este sábado día 30, en la 'XLI Carrera Popular Pedestre Virgen del Villar' este domingo día 31 y en otros eventos deportivos.

PUNTOS VIOLETAS Y SEGURIDAD PRIVADA

Este sábado día 30 de agosto y del 5 al 9 de septiembre, la concejalía de Acción Social pondrá en marcha un servicio especializado de Puntos Violeta como espacio de información, asesoramiento y acompañamiento a víctimas de cualquier tipo de agresión sexista, además de para la sensibilización y visibilización.

Así, el servicio será prestado de forma presencial y estará a disposición ciudadana en la Avenida Madrid y la Plaza del Coso con el propósito de dar cobertura durante los eventos masivos y nocturnos programados en fiestas y dirigidos especialmente al público joven y adolescente.

Por último, se contará con seguridad privada como refuerzo en diferentes lugares con concentración de personas como algunos eventos musicales o en el entorno del lago para vigilancia de 'Expoaire' del 1 al 4 de septiembre, para evitar "posibles actos vandálicos en las obras expuestas".