Más de 120 obras transforman en recuerdo las cenizas de los incendios forestales en el concurso fotográfico de la ULE

La fotografía de Diego Fernández Martín titulada 'Sudor, lágrimas y ceniza', que capta a una hilera de brigadistas observando los efectos de las llamas, ha sido una de las obras premiadas. - DIEGO FERNÁNDEZ

LEÓN, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

Más de 120 obras que se han presentado al concurso fotográfico 'Memoria de los incendios en León y El Bierzo' convocado por la Universidad de León (ULE) transforman en recuerdo las cenizas de los fuegos forestales vividos en la provincia leonesa el pasado verano.

El paisaje "habla" incluso cuando parece reducido a cenizas. Así, las imágenes muestran la tierra ennegrecida, los árboles convertidos en esculturas "improbables" y el silencio tras las llamas de la nueva realidad. De la necesidad de observar, recordar y comprender nacen las imágenes que han resultado premiadas en el concurso fotografía.

El certamen, impulsado por el Vicerrectorado de Estudiantes, Cultura y Deportes, ha contado con más de 120 obras presentadas que reflejan el impacto de los incendios, así como su huella en el patrimonio natural y cultural de la provincia, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

La participación registrada en la iniciativa, según ha destacado el director del área de Cultura, Iván Rega, permite hablar de una convocatoria con un "gran éxito" de participación y marcada por la calidad artística.

GANADORES

Concretamente, los premios han recaído en Herminia Pérez Paradelo, en la categoría 'Antes' por la obra 'Renacer', una imagen que muestra el paisaje de Las Médulas al amanecer antes de que el fuego las tiñese de negro; en Diego Fernández Martín, en la categoría 'Durante', por 'Sudor, lágrimas y ceniza', una fotografía que capta a una hilera de brigadistas observando los efectos de las llamas y en Isabel Turrado Almanza, en la categoría 'Después', por 'Pareidolia Devastación', una imagen de un tronco calcinado que, como consecuencia del fuego, adopta una forma singular y evocadora, invitando al espectador a reconocer figuras y significados en la devastación.

En la sección reservada a la comunidad universitaria, el primer premio en la categoría 'Después' ha sido concedido a José Manuel Azabal Lumbreras por la obra 'A través de las cenizas', una imagen que enmarca los efectos del incendio a través de una ventana natural del paisaje, subrayando la transformación del territorio tras el paso del fuego. El jurado ha declarado desiertos los premios de las categorías 'Antes' y 'Durante' en esta sección.

MEMORIA, CONCIENCIA Y REFLEXIÓN

Con este concurso la Universidad de León pretende reafirmar su compromiso con la memoria, la concienciación ambiental y la reflexión colectiva en torno a las consecuencias de los incendios forestales, utilizando la fotografía como herramienta de testimonio y sensibilización social.

Las obras premiadas, junto con una selección de imágenes elegidas por el jurado, formarán parte de una exposición fotográfica itinerante que podrá visitarse entre los meses de enero y marzo de 2026 en el Ateneo Cultural El Albéitar y posteriormente recalará en el Campus de Ponferrada.