Más de 120.000 euros para tres convocatorias de subvenciones sociales del Ayuntamiento de Valladolid

VALLADOLID 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado este lunes en Junta de Gobierno tres convocatorias de subvenciones, dos de ellas que suman más de 100.000 euros destinadas a mejorar la empleabilidad y la inserción laboral y una tercera para prevenir la violencia intrafamiliar y filoparental.

El concejal de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales, Rodrigo Nieto, ha detallado estas convocatorias aprobadas en el órgano de Gobierno municipal.

En materia de empleo, las subvenciones se dedican a apoyar la ejecución de acciones cuyo objetivo sea la mejora de la empleabilidad en el municipio de Valladolid en el ejercicio 2026, con una dotación total de 102.000 euros.

El objeto de esta convocatoria es la concesión de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para financiar la realización de proyectos dirigidos a la formación ocupacional y la mejora de la empleabilidad de personas desempleadas y colectivos en riesgo de exclusión social, así como la promoción de la inserción laboral de personas con discapacidad y/o enfermedad mental en el municipio.

La convocatoria cuenta con cargo a la aplicación presupuestaria del presupuesto municipal de 2026 y establece dos líneas de ayuda, una con 72.000 euros destinados a acciones de mejora de la empleabilidad para personas desempleadas y colectivos en riesgo de exclusión social; y otra de 30.000 euros para acciones de mejora de la empleabilidad y promoción de la inserción laboral de personas con discapacidad.

El coste total del proyecto para el que se solicite subvención podrá alcanzar un máximo de 20.000 euros, financiándose hasta un máximo de 15.000 euros por entidad.

Como han recordado fuentes municipales, durante el año 2025, esta misma convocatoria permitió subvencionar seis proyectos dirigidos a personas desempleadas y colectivos en riesgo de exclusión social y dos proyectos orientados a la promoción de la inserción laboral de personas con discapacidad.

La tercera línea de subvenciones aprobada este lunes cuenta con 20.000 euros destinados a entidades privadas sin ánimo de lucro para el desarrollo de proyectos de especial interés municipal en materia de prevención e intervención sobre la violencia intrafamiliar-filioparental durante los ejercicios 2026-2027.

El objetivo de esta subvención bienal es prevenir y tratar la violencia filioparental, mediante programas de prevención y atención directa a familias que padecen esta problemática.

La iniciativa busca "erradicar la violencia, descubrir nuevas estrategias para modificar conductas y prevenir la reincidencia".

En los ejercicios anteriores, 2024 y 2025, el programa fue desarrollado por la Fundación Aldaba, a través del Programa Eyrene, alcanzando resultados positivos en la intervención familiar.

Con esta nueva convocatoria, el Ayuntamiento refuerza su compromiso con la prevención de la violencia filioparental, fomentando la implicación de entidades privadas en el desarrollo de programas que mejoren la convivencia familiar y protejan a los menores.