Más de 12.500 firmas contra la colocación de la estatua del 'diablillo' sobre el Acueducto de Segovia

Publicado 17/01/2019 14:55:58 CET

SEGOVIA, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las Asociaciones 'San Miguel y San Frutos' y 'Enraizados' han presentado más de 12.500 firmas en el Ayuntamiento de Segovia contra la colocación de la estatua del 'diablillo' del Acueducto.

En papel se han obtenido cerca de 2.000 firmas, otras 5.500 procedentes de la plataforma change.org y más de 5.000 firmas recibidas mediante la plataforma enraizados.org según datos de la propia organización.

La vicepresidenta de la asociación San Miguel y San Frutos, María Esther Lázaro, junto con la presidenta, Marta Jérez, y el vocal de Enraizados Julio Íñiguez han sido los encargados de presentar las firmas en la institución local segoviana.

Por su parte, el Consistorio ha rechazado las 2.000 firmas en presentadas en papel y ha instado a los representantes de Enraizados a realizar la entrega mediante vías telemáticas según fuentes de la asociación Enraizados.

La Subdelegación del Gobierno sí ha aceptado todas las firmas contra esta iniciativa tiene como objetivo evitar la instalación de la estatua, ya que sus promotores no consideran que sea "adecuada".

La asociación asegura que "no están de acuerdo con el nombre elegido" para la misma, 'SEGODEVS', lo que califican como algo "no correcto y que no representa las creencias de muchos de los segovianos".

Además, la vicepresidenta de Enraizados ha calificado de "grotesca" la representación de la leyenda del Acueducto en lo que se refiere a la estatua y ha asegurado que "no nos gusta a muchos de los segovianos". Enraizados ha lamentado también la división que está produciendo la estatua en la sociedad segoviana.