Más de 130 personas participan en la marcha por el Día de Acción por la Salud de las Mujeres en Ávila

ÁVILA, 30 May. (EUROPA PRESS) -

Más de 130 personas han participado este viernes en la marcha nocturna organizada por el Ayuntamiento de Ávila para conmemorar el Día de Acción por la Salud de las Mujeres, en la cual se realizó un itinerario de doce kilómetros.

La teniente de alcalde de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Ávila, Paloma del Nogal, dio la bienvenida a las participantes a esta actividad que este año ha discurrido entre la Dehesa del Pinar y Brieva, y que se engloba en la programación confeccionada en torno a la fecha del 28 de mayo, jornada en la que se conmemora el Día de Acción por la Salud de las Mujeres.

A través de diferentes actividades, se busca dar respuesta a la necesidad de visibilizar "la importancia del cuidado integral de la salud femenina, desde una perspectiva física, mental y social", según ha señalado el Ayuntamiento en un comunicado recogido por Europa Press.

Esta jornada, además, trata de promover la actividad física como una "herramienta fundamental para mejorar la calidad de vida y trabajar el bienestar emocional", y hacerlo, además, sin "barreras que limiten la participación de las mujeres en actividades deportivas".

Aparte de la marcha nocturna, este sábado se ha programado, desde las 11.00 horas, en el jardín de La Viña, una doble actividad basada, primero, en una charla dedicada a abordar la carga mental femenina y, después, un taller de relajación.

Por el episodio de calor y las altas temperaturas que se prevé alcanzar este sábado, se han aplazado las actividades previstas en la programación que se iban a celebrar en el Mercado Chico, de gimnasia aeróbica, dirigida a mujeres mayores, y de 'body combat', para mujeres de cualquier edad.