Más de 140.000 personas, 3.000 de ellas menores, piden ayuda al 017 del Incibe por ciberdelincuencia en 2025

El director general del Incibe, Félix Barrio (izquierda), acompañado por el grupo musical Café Quijano. - EUROPA PRESS

LEÓN 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El director general del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), Félix Barrio, ha manifestado este viernes que el servicio de ayuda telefónica 017 ha recibido durante 2025 la llamada de más de 140.000 personas víctimas de ciberdelincuencia, de entre ellas, más de 3.000 menores de edad por ciberacoso y extorsión sexual.

Este canal de ayuda ha atendido a colectivos "especialmente vulnerables" como los menores, que han sufrido la "lacra" del ciberacoso o las personas mayores, que cada vez se ven sometidas a intentos de fraude más sofisticados.

Félix Barrio ha señalado que desde que ha aparecido la Inteligencia Artificial (IA) tienen lugar nuevas formas de ciberdelincuencia como la basada en mensajes que acompañan llamadas falsas, así como la suplantación de identidad de bancos o compañías eléctricas. "Formas cada vez más sofisticadas para intentar engañar al usuario", ha apuntado.

En este contexto, ha expresado la necesidad de asumir que esta realidad y la importancia de que la sociedad trabaje de manera conjunta para elevar los niveles de conciencia.

'Tu Ayuda en Ciberseguridad' es el servicio nacional, gratuito y confidencial que Incibe pone a disposición de los usuarios de Internet y la tecnología con el objetivo de ayudarles a resolver los problemas de ciberseguridad que puedan surgir en su día a día.

Está dirigido a los ciudadanos (usuarios de Internet en general); empresas y profesionales que utilizan Internet y las nuevas tecnologías en el desempeño de su actividad y deben proteger sus activos y su negocio, así como a menores y su entorno (padres, educadores y profesionales que trabajen en el ámbito del menor o la protección online ligada a este público).

ASESORAMIENTO TÉCNICO, PSICOSOCIAL Y LEGAL

El servicio es atendido por un equipo multidisciplinar de expertos, a través de las diferentes opciones de contacto, que ofrecen asesoramiento técnico, psicosocial y legal, en horario de 8.00 a 23.00 horas, los 365 días del año.

Además del teléfono 017, se puede contactar para consultas o resolver cualquier duda sobre ciberseguridad a través de los canales de mensajería instantánea en WhatsApp (900 116 117) y Telegram (@INCIBE017) o mediante formulario web.

Félix Barrio se ha pronunciado de este modo en el Incibe, donde este viernes ha tenido lugar el nombramimento como Cibercooperante de Honor al grupo musical Café Quijano.