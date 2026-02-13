Más de 1.500 personas desfilarán este sábado en la cabalgata de Carnaval de León, este año con nuevo recorrido y horario

La concejala de Fiestas, Camino Orejas, en la presentación de la programación de Carnaval 2026. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

Actividades deportivas y culturales, atracciones infantiles y el Carnaval en Familia son otras de las propuestas LEÓN 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de León entra de lleno en la fiesta carnavalera este sábado 14 de febrero con el Desfile de Carnaval que llenará de música, colorido, disfraces y buen humor las calles de León de la mano de 1.500 personas que participarán en el desfile que, en esta ocasión, modifica recorrido y horario.

El Desfile de Carnaval es una de las actividades principales del programa de Carnaval diseñado por la Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de León, en el que no faltan otras citas como el Desfile de Antruejos del próximo martes y en Entierro de la Sardina del Miércoles de Ceniza.

Cerca de 1.500 personas desfilarán y optarán a premio en el Desfile de Carnaval este 14 de febrero en los apartados individual y parejas (6 participantes), grupos pequeños (4), grupos (13), comparsas (6) y carrozas (9), según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Los premios superan los 7.000 euros, a los que se sumarán regalos de El Corte Inglés y Bernesga Motor e entre las novedades de este año, habrá modificaciones en el recorrido y horario de la cabalgata. La salida del desfile se adelanta a las 17.45 horas y saldrá desde la avenida de la Facultad de Veterinaria para pasar por la glorieta de Guzmán, Ordoño II, plaza de Santo Domingo, Gran Vía de San Marcos, plaza de la Inmaculada, avenida Roma y glorieta de Guzmán para finalizar en el Paseo de Papalaguinda.

Finalizada la cabalgata, se celebrará una fiesta en la Plaza de Toros con la actuación de la orquesta Cuarta Calle, DJ Adri, food truck y sorteos de regalos entre los asistentes.

Además, a lo largo de toda la jornada del sábado, ocho charangas amenizarán la cabalgata y distintos puntos de la ciudad: Burgo Nuevo-plaza de la Inmaculada, Los Juncales-Michaisa, La Palomera-zona de San Juan de Sahagún y el barrio del Ejido.

AFECCIONES DE TRÁFICO

Con motivo del Desfile de Carnaval habrá afecciones al tráfico en las calles por las que discurra la cabalgata. Estará prohibido el estacionamiento en la avenida de la Facultad de Veterinaria y en el paseo de Papalaguinda desde las 23.00 horas de este viernes.

Asimismo, mañana 14 de febrero desde las 7.00 horas no se podrá estacionar en las inmediaciones de las Plaza de Toros, calle Gil de Villasinta, Gran Vía de San Marcos entre la plaza de Santo Domingo y la plaza de la Inmaculada en ambos sentidos, en todo el perímetro de la plaza de la Inmaculada y en ambos lados de la avenida Roma.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Otras actividades deportivas y culturales completan el programa de Carnaval desde el sábado hasta el lunes, como los torneos de balonmano y baloncesto de Carnaval, el concierto de Miguel Ríos que tendrá lugar mañana en el Auditorio Ciudad de León, las fiestas de Carnaval en La Palomera y Armunia o el 'Carnaval en familia' de Onda Cero en el Palacio de Exposiciones (el lunes 16 de febrero a las 18.00 horas).

Tampoco faltan en el programa las atracciones infantiles para los más pequeños. Desde este viernes hasta el 22 de febrero los niñas y niñas podrán disfrutar de nuevo de estas atracciones (con un coste de un euro por viaje) que se instalarán en el aparcamiento de Santa Nonia, al lado de Correos, en la explanada de los Pendones Leoneses frente al Auditorio y en la plaza San Marcos, junto al kiosco.