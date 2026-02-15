Más de 1.500 personas participan en el desfile de Carnaval en León

LEÓN 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

Más de 1.500 personas han participado en el desfile de Carnaval celebrado este sábado 14 de febrero en León capital, una cita "llena de alegría, color y mucha, mucha imaginación".

El circo, los animales, los seres fantásticos e, incluso, la historia de León inspiraron a los participantes en un recorrido que culminó en la Plaza de Toros, donde la Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de León tenía organizada la fiesta en la que cada año se hace entrega de los premios del concurso de disfraces del desfile.

Entre todas las categorías, repartieron 7.000 euros distribuidos en distintas categorías en las que participaron seis parejas e individuales, cuatro pequeños grupos, trece grupos grandes, seis comparsas y nueve carrozas.

En la categoría de comparsas el primer premio fue para el Ampa de Nuestra Señora del Carmen (Carmelitas) que se presentó al concurso de Carnaval con 'Leona del Santo Grial'. En segundo lugar, quedó el Ampa de San Claudio con 'Circlaudio' y el tercer puesto fue para 'The new Thriller' de Infinity Dance Studio.

En la categoría de grupos el primer premio fue para 'Vuelo infinito' del Ampa San Juan de la Cruz. El Ampa Ceip Luis Vives se hizo con el segundo premio con 'Nanautili' y el tercero, el Ampa de La Asunción con 'La sabana de La Asunción'.

En pequeños grupos el primer puesto fue para 'Pilotando por los aires', el segundo para 'Mad Max', de Los Pedales, y el tercero para 'Cerveza Cazurrina, la más fina'.

En la categoría de individuales y parejas el primer premio fue para 'Reina de corazones', el segundo para 'Peter y Garfio' y el tercero para 'Carrusel'.

En la modalidad de carrozas, 'Gaudí, piedra y ceniza' del Ampa de Quevedo fue la ganadora seguida del Ampa de San Claudio con 'Circlaudio' y de 'Mad Max', de Los Pedales.