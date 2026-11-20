Isabel Blanco y Nicanor Sen, entre las autoridades que han participado en la inauguración de las jornadas. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 1.629 personas afectadas por la violencia de género, el 75 por ciento mujeres, han recibido atención psicológica vinculada a los acuerdos entre la Junta y el órgano colegial autonómico y que evidencia un "modelo consolidado" que apuesta por la "prevención, la atención y la recuperación".

Unos datos que ha ofrecido la vicepresidenta segunda, Isabel Blanco, momentos antes de participar en la inauguración de las XVII Jornadas Nacionales de Psicología contra la Violencia de Género que se han celebrado en Valladolid y en la que también ha estado presente el delegado del Gobierno, Nicanor Sen, y el decano-presidente del Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León, David Cortejoso.

Blanco ha asegurado que este modelo se ha consolidado y que cuenta con "tres patas": "La prevención y la sensibilzación, la atención a las mujeres cuando sufren violencia de género y la recuperación de su vida normal", ha resumido.

La vicepresidenta autonómica ha explicado que el pasado año 689 mujeres recibieron atención psicológica "urgente en sede judicial", mientras que en lo que va de curso son 518.

"Es un sistema que funciona del que formamos parte las administraciones. Un trabajo conjunto de la administración del Estado, la comunidad autónoma y por supuesto las entidades locales, ayuntamientos y diputaciones, pero un sistema del que también forman parte los colegios profesionales, psicólogos, farmacéuticos, abogados, trabajadores sociales, entre otros y, por supuesto, las entidades que trabajan especialmente con las mujeres", ha resumido.

El delegado del Gobierno, por su parte, ha apelado a la necesidad de "acompañar" desde el ámbito psicológico a todas las mujeres que han sufrido violencia de género, no solo para protegerles de sus agresores, sino también para realizar el "acompañamiento" para que se incorporen a la sociedad.

"Tienen que vivir sin miedo, rehacer su vida dentro de todos los ámbitos y seguir siendo unas personas con todas sus capacidades completamente recuperadas", ha añadido.

Por su parte el decano-presidente del Colegio de Psicología de Castilla y León ha apelado a estar "todos a una" --entidades, colegios profesionales, asociaciones, administraciones-- para "erradicar esta "lacra social" que, considera, un "problema estructural".

Cortejoso ha explicado que solo en los dos últimos años de los 25 que lleva en marcha el convenio entre el órgano colegial y la Junta se han atendido a 2.035 mujeres y 336 hijos víctimas de violencia de género. Un trabajo "difícil" al tener que recuperar a aquellos que han vivido en un ambiente de maltrato y de violencia y que han llegado a "normalizar" esta conducta.

"Es un reto desde la psicología. Volver a hacerles ver que no es normal lo que han vivido, que no tienen que posicionarse además entre un miembro u otro, que evidentemente hay una persona que está ejerciendo un control, un maltrato que no es lo adecuado y volver a desarrollarse como personas cuando están en un periodo crítico de su desarrollo, porque están configurando su autoestima, su personalidad, el volver a trabajar con ellos, el poder trabajar con ellos es un lujo y es un reto para la psicología", ha detallado.

JORNADAS

El encuentro profundiza en las dificultades que encuentran muchas mujeres para identificar y denunciar estas situaciones, las barreras psicológicas y sociales que les impiden pedir ayuda, la importancia de detectar el riesgo cuanto antes y las particularidades de la violencia vicaria y sus consecuencias sobre los menores.

Asimismo, las sesiones ponen el foco en la reconstrucción de la víctima tras sufrir el maltrato para superar las secuelas psicológicas, reconstruir la autoestima, recobrar la autonomía y volver a desarrollar una vida libre de miedo mediante tratamientos psicológicos especializados, acompañamiento durante todo el proceso de recuperación e intervención con agresores.

"Salir de este tipo de situaciones no significa haber superado sus consecuencias. Muchas mujeres necesitan tiempo y apoyo profesional para recuperar la confianza y volver a tomar las riendas de su vida. La intervención psicológica especializada es esencial para que puedan hacerlo y para evitar que las secuelas del maltrato condicionen su futuro", ha subrayado Cortejoso.

El programa científico de hoy viernes aborda las dificultades para percibir y detectar estas conductas, con la catedrática de Psicología Social de la Universidad de Granada Francisca Expósito Jiménez; las barreras a la denuncia y la percepción social del feminicidio íntimo, con la catedrática de Psicología Social de Género de la Universidad de las Islas Baleares Victoria Ferrer Pérez, y la igualdad como antídoto frente a la violencia, con la socióloga y exsecretaria general de Políticas de Igualdad Soledad Murillo de la Vega, además de una mesa redonda sobre las 'Infancias rotas' con Marisa Soleto Ávila y Ángeles Álvarez Álvarez, de la Fundación Mujeres.

Mañana sábado la programación se centrará en las consecuencias psicológicas de la violencia de género y las estrategias de intervención profesional, con las intervenciones del profesor emérito de Psicología Clínica de la Universidad del País Vasco Enrique Echeburúa Odriozola, el doctor en Psicología y especialista en terapia familiar José Navarro Góngora y el catedrático de Psicología de la Violencia de la Universidad de Barcelona Antonio Andrés Pueyo, junto con una mesa redonda sobre buenas prácticas desde la psicología con representantes de los colegios profesionales de La Rioja (Pilar Calvo Pascual), Madrid (Timanfaya Hernández Martínez), Comunidad Valenciana (Andrea Ollero Muñoz) y Castilla y León (Nieves Andrés Ramírez).

Las jornadas han comenzado ayer jueves con cuatro talleres prácticos sobre el análisis de casos complejos, la intervención psicológica con agresores desde una perspectiva de género, las claves de la primera entrevista para la evaluación inicial y la detección e intervención ante la violencia vicaria, impartidos por Verónica Arias Pérez, Patricia Quintanilla López, Jorge Freudenthal Pascual, Luisa Velasco Riego y Mireia Forner Puntonet.