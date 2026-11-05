Más de 16.700 jóvenes de CyL solicitan el Bono Cultural Joven 2026

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VALLADOLID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de 16.700 jóvenes de Castilla y León han solicitado el Bono Cultural Joven 2026, lo que supone un 71,87 por ciento sobre el total de jóvenes de esta edad, que según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) son 23.261.

Por provincias, el Bono Cultural Joven ha sido solicitado por 1.106 jóvenes en Ávila, 2.746 en Burgos, 2.680 en León, 1.032 en Palencia, 2.361 en Salamanca, 1.088 en Segovia, 594 en Soria, 4.192 en Valladolid y 918 en Zamora, según los datos proporcionados este jueves por el Ministerio de Cultura.

En el total del Estado, 374.131 jóvenes han solicitado el Bono Cultural Joven en su quinta edición, lo que supone más de 10.000 beneficiarios que la anterior edición.

El Bono Cultural Joven está regulado por el Real Decreto, con vigencia indefinida, que el Consejo de Ministros aprobó el 21 de marzo de 2023, a propuesta del ministro de Cultura. Cuenta con una dotación de 170 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado prorrogados.

En concreto, se trata de dos de cada tres jóvenes nacidos en 2008, un 66,6 por ciento de la población estimada de esa edad, un total de 561.459 personas, según datos del INE.

La cifra supera en 10.946 el total de beneficiarios de la edición anterior, que ascendió a 363.054. Con las cifras registradas en este 2026, el número de jóvenes beneficiarios del programa en sus cinco ediciones superaría los 1,67 millones.

En 2022, primer año de vigencia de esta iniciativa, obtuvieron el Bono Cultural Joven un total de 277.607 personas en toda España. En 2023, la cifra ascendió a 323.668. En 2024 fueron 334.435 los beneficiarios, mientras que, en su cuarta edición, en 2025, fueron 363.054 jóvenes quienes disfrutaron de esta ayuda.

En total, en esos cuatro años de vida del Bono Cultural Joven, el número de jóvenes beneficiarios alcanza ya la cifra de 1.298.764 personas.

AYUDA DE 400 EUROS

El Bono Cultural Joven concede a cada beneficiario una ayuda de 400 euros para consumir en productos, servicios y actividades culturales durante un plazo de doce meses.

La asignación se divide en tres tramos: 200 euros para artes en vivo, patrimonio cultural y artes audiovisuales; 100 euros para productos culturales en soporte físico; y 100 euros para consumo digital o en línea.

La ayuda también permite otra modalidad, destinando a cuantía total de la ayuda a una sola categoría a elegir entre: cursos y talleres de contenido cultural, instrumentos musicales o medios de creación y material artístico.