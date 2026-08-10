Más de 170 jóvenes participan en el voluntariado de Cruz Roja Juventud en la provincia de Valladolid

Voluntarios de Cruz Roja en una de sus actividades en Valladolid. - CRUZ ROJA

VALLADOLID, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de 172 jóvenes han participado en el voluntariado Cruz Roja Juventud de Valladolid, donde han ayudado y apoyado a 3.753 niños, niñas, adolescentes y jóvenes a través de programas y proyectos socioeducativos.

Así, con motivo del Día Internacional de la Juventud, la asociación ha hecho balance de las actividades y programas diseñados por el voluntariado formado por personas entre los 6 y 30 años que basan sus actividades en "la educación en valores con el objetivo de transformar la realidad de una forma activa y solidaria".

Los programas y proyectos de Cruz Roja Juventud están diseñados por el voluntariado para responder de forma "integral" a las necesidades de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, que participan como protagonistas de su propio desarrollo, han transmitido a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Entre las áreas de trabajo de la sección juvenil, se encuentra el de Intervención e Inclusión Social que engloba todas las iniciativas que persiguen la inclusión social entre las que destacan los proyectos de Infancia Hospitalizad, que cuenta con la subvención de la Junta de Castilla y León y la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y que está a cargo de la asignación tributaria del 0,7 por ciento del impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y sobre Sociedades para la realización de programas de interés general Promoción del Éxito Escolar o El Juguete Educativo.

En el área de Sensibilización y Prevención se encuentran los proyectos que buscan generar cambios latitudinales como Educación para la salud y Prevención de Conductas Violentas e Igualdad de oportunidades entre hombre y mujeres y sensibilización sobre la violencia de género, ambas con la anterior subvención mencionada; el Espacio Propio, con financiación del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 a través del IRPF, en el que se propicia espacios seguros para las mujeres en contextos de ocio

En esta línea, el proyecto 'Sales hoy?' que responde a la necesidad de mantener acciones de prevención ante el consumo de drogas y las campañas de sensibilización y prevención que pretenden acercar temáticas como el acoso escolar, el medioambiente, la educación para la paz, la educación intercultural, los derechos humanos, la diversidad o el consumo responsable.

Por otro lado, en el área de Participación se fomenta la intervención infantil y juvenil en iniciativas que Cruz Roja realiza como el proyecto 'Pineo', así como en las acciones que se llevan a cabo en Ocio y

Asimismo, Cruz Roja en verano desarrolla el proyecto 'Lúdika', unas actividades para el colectivo de menores en situación de vulnerabilidad; además, en el centro del debate público a través de la campaña 'Para hablar de juventud, cuenta con la juventud', una iniciativa que reivindica una idea que "esencial" y desde la asociación trasladan que "las personas jóvenes no necesitan que otras hablen por ellas, sino que su voz sea escuchada, tenida en cuenta y forme parte de las decisiones que afectan a su presente y a su futuro".

La Organización recuerda que la participación juvenil no puede limitarse a consultas puntuales o a espacios simbólicos de representación y que "escuchar significa incorporar las propuestas de las personas jóvenes en los procesos de toma de decisiones, reconocer su experiencia y favorecer que puedan participar de forma activa en la construcción de respuestas a cuestiones que forman parte de su vida cotidiana, como la educación, el acceso al empleo, la vivienda, la salud mental, la igualdad o la sostenibilidad".

Esta campaña recorrerá el territorio para escuchar a la juventud Cruz durante el mes de agosto, una campaña de sensibilización en todo el territorio que combinará actividades presenciales con acciones específicas en redes sociales con el objetivo es generar espacios de diálogo donde las personas jóvenes puedan compartir sus experiencias, expresar sus inquietudes y trasladar propuestas sobre aquellos ámbitos que condicionan su presente y su futuro.

Las actividades se desarrollarán en calles, centros educativos, entidades colaboradoras y espacios propios de Cruz Roja, para propiciar el encuentro entre jóvenes y ciudadanía con un elementos centrales de la campaña será la recogida de experiencias y propuestas de personas jóvenes de distintos territorios y de esta forma el trabajo permitirá elaborar una "visión compartida" sobre sus principales preocupaciones, necesidades y expectativas que servirá para seguir fortaleciendo las futuras líneas de actuación de Cruz Roja Juventud y reforzar su compromiso con una participación cada vez más real y transformadora.