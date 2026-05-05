Más de 200 efectivos velarán por la seguridad en la celebración de la 'ITA' en Palencia este viernes

Reunión de la Junta Local de Seguridad con motivo de la celebración de la fiesta de la ITA (Ayuntamiento de Palencia). - AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

PALENCIA, 5 May. (EUROPA PRESS) -

Más de 200 efectivos de los cuerpos de seguridad y emergencias formarán parte del dispositivo especial preparado para velar por la seguridad de la celebración de la 'ITA' 2026 en Palencia, que congregará este viernes a miles de jóvenes en el parque Ribera Sur de la capital.

El operativo, coordinado entre Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil, Protección Civil, seguridad privada y servicios sanitarios, ha sido definido este martes durante la Junta Local de Seguridad celebrada en el Ayuntamiento de Palencia.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Medio Ambiente y Personal, Antonio Casas, ha destacado que el despliegue municipal contará con cerca de 50 agentes de Policía Local para garantizar durante todo el día tanto la movilidad como la seguridad en el entorno del evento.

Una de las novedades de esta edición es el traslado de la zona de estacionamiento de autobuses a la avenida Valladolid en sentido salida de la ciudad.

La decisión responde a las quejas de los vecinos del Prado de la Lana y zonas cercanas, debido a las molestias que se generan una vez ha finalizada la fiesta.

Esta modificación implicará restricciones puntuales al tráfico, aunque la circulación será desviada por la avenida San Telmo para minimizar incidencias, tal y como ha explicado el edil.

"El objetivo es mejorar la seguridad de los participantes y también la de los vecinos", ha apuntado Por su parte, el subdelegado del Gobierno en Palencia, Eduardo Santiago, ha confirmado que la Guardia Civil desplegará 80 agentes durante todo el día para tareas de vigilancia y control de accesos.

Además, durante la noche, se incluirán en el operativo efectivos del Subsector de Tráfico para realizar controles de alcohol y drogas, Dentro del recinto del parque Ribera Sur, actuarán 45 agentes uniformados de Policía Nacional y otros 25 de paisano.

A ellos se sumarán dos unidades de la OIP desplazadas desde Valladolid, con 15 agentes en cada turno de mañana y tarde.

El dispositivo incorporará además dos guías caninos especializados en detección de sustancias estupefacientes y una unidad de drones y antidrones integrada por cuatro agentes.

Esta medida se adopta tras registrarse en años anteriores vuelos de dispositivos no autorizados durante la celebración.

La vigilancia también se reforzará en la estación de tren y la estación de autobuses mediante una unidad móvil enviada desde Valladolid.

Además, el hospital de campaña y del puesto de mando se contará con un punto de recogida de denuncias para posibles hurtos o agresiones sexuales. Dentro del recinto volverá a habilitarse igualmente un punto violeta.

El subdelegado del Gobierno ha señalado también que se incrementará la vigilancia en los comercios del entorno de la celebración tras las peticiones de algunos negocios ante robos de bebidas alcohólicas y problemas con los carritos de la compra.