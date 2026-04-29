Más de 200 médicos insisten en su reivindicación en Valladolid pese a la lluvia y la "estrategia de desgaste" de Sanidad

Concentración de médicos en la Plaza Mayor de Valladolid durante la cuarta semana de huelga de médicos desde finales de 2025. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Más de 200 personas se han concentrado en la tarde de este miércoles en la Plaza Mayor de Valladolid convocados por el sindicato médico CESM pese a la lluvia que ha caído con cierta intensidad durante varios minutos y a la "estrategia de desgaste y agotamiento" que reprochan que mantiene el Ministerio de Sanidad ante la reivindicación de este colectivo para la creación de un Estatuto propio.

El sindicato convocaba a profesionales de toda Castilla y León en esta cuarta semana de huelga de la movilización sindical en el sector, en una cita que ha contado también con la presencia de miembros de la Asociación de Médicos Unidos por sus Derechos.

Como reflejaba una de las pancartas que mostraban los concentrados, llevan "más de un año en lucha", mientras que en sus consignas han planteado múltiples críticas a la ministra de Sanidad, Mónica García, a la que han tildado de "Rata", reclamado que se vuelva a poner "la bata" y han pedido la dimisión.

El secretario general del CESM en Castilla y León, José María Soto, ha lamentado los pocos avances que se han logrado en los ya 16 meses de reivindicación, sin apenas reuniones concedidas por el Ministerio, a quien reprocha que busca una estrategia de "desgaste" para que "por agotamiento desaparezca" la reivindicación.

Pero Soto ha subrayado que la estrategia del Ministerio no funciona pues ha defendido que los médicos mantienen unos índices de seguimiento de la huelga "bastante importantes", de modo que los paros tendrán "repercusión" tanto esta semana, como la próxima que hay convocada para el mes de mayo.

En cualquier caso, el representante del CESM en Castilla y León ha querido pedir disculpas a los pacientes y usuarios de la Sanidad, quienes ha reconocido que sufren el "efecto colateral" de las esperas o la cancelación de consultas o intervenciones. Pero ha insistido en que el responsable "fundamental" de esa situación son los responsables políticos "que tienen que abordar el problema" y "por lo menos buscar una solución".

Así, ha reclamado al Ministerio que "se siente de una vez" y hable "de verdad" de los problemas que están "sobre la mesa", con las reivindicaciones que mantiene el colectivo como la creación de un estatuto propio para los médicos, un ámbito de negociación específico, la implantación de una jornada laboral de 35 horas, con exceso de jornada "reconocido, retribuido y computable a efectos de jubilación" o la jubilación "flexible".

Soto ha advertido de que si se cerrara "en falso" el conflicto, el problema de la jornada de los médicos "va a estar ahí" y los profesionales seguirán sin estar de acuerdo, de modo que "tarde o temprano volverá a saltar y a generar un problema".

Entre los manifestantes, muchos de ellos con bata, estaba también el presidente del CESM en Castilla y León, José Luis Díaz Villarig, así como muchos profesionales, incluso con sus batas, que han coreado sus consignas apoyados en silbatos o en un megáfono.

"Hora trabajada, hora retribuida y cotizada", o "Primaria destrozada por consultas desbordadas" eran algunos de los lemas que han mostrado los profesionales, mientras algún joven portaba el suyo en el que rezaba que: "Yo apoyo a mi médico".