Más de 200 niños conocen a los Reyes Magos en el Hospital de Salamanca. - CAUSA

SALAMANCA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

Sus Majestades de Oriente, Melchor, Gaspar y Baltasar, junto con sus pajes reales, han visitado un año más el Hospital Universitario de Salamanca donde han conocido a más de 200 niños, hijos de trabajadores del CAUSA, además de recorrer las áreas pediátricas del centro hospitalario.

Durante la mañana del domingo, todos los asistentes han podido conocerlos y recibir algunos de los regalos que habían pedido en sus cartas, en el lugar donde se han colocado sus tronos, al final del pasillo principal desde el vestíbulo del Hospital.

De 12.00 a 13.30 horas, más de doscientos niños de trabajadores del CAUSA, en compañía de sus familiares, han conocido a los Reyes Magos y se han podido hacer fotos con ellos. También se han acercado a verles profesionales del complejo asistencial para hacerles sus últimas peticiones.

Por la tarde, a partir de las 16.30 horas, los tres Reyes Magos han visitado las áreas pediátricas (UCI, Neonatos, Bloque Obstétrico, Hospitalización de Pediatría o las Urgencias Pediátricas, entre otros lugares) para que los pequeños ingresados también pudieran verlos. Este gesto ha tenido como objetivo hacer que los más pequeños, que están pasando por un momento difícil al estar en el hospital, puedan disfrutar también de la ilusión de la Navidad, como han señalado desde el departamento de Comunicación del Hospital en un comunicado recogido por Europa Press.

Además de dar caramelos a los niños y sus familiares, también han repartido ilusión a los profesionales con los que se han ido cruzando, lo que ha alegrado la jornada a todos, han señalado desde el centro hospitalario.

Los regalos entregados han sido posible gracias a la generosidad de Cruz Roja Juventud, la Sonrisa de María, la Cafetería Apetéceme, Biotec y la papelería San Fernando.