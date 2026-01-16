Unos 250 tractores y 600 agricultores y ganaderos se movilizan en Burgos contra el acuerdo de Mercosur

La protesta por el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur ha movilizado este viernes a cientos de tractores en Burgos- EUROPA PRESS

Unos 250 tractores y 600 agricultores y ganaderos, según datos de la Subdelegación del Gobierno, se han movilizado este viernes en las calles de Burgos contra el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur.

Una jornada que las organizaciones agrarias han calificado de "histórica para el campo burgalés, castellanoleonés y español", en protesta contra el acuerdo comercial y contra las políticas agrarias comunitarias, que ha movilizado a cerca de 500 tractores y un millar de personas, según los convocantes.

Así lo ha trasladado el presidente de Asaja Burgos, Esteban Martínez, quien ha agradecido el respaldo ciudadano durante el recorrido y ha subrayado que la protesta demuestra que los agricultores y ganaderos tienen un "problema" con el acuerdo con Brasil, Uruguay, Paraguay y Argentina.

Se trata de un pacto que "perjudica" a productores y consumidores, razón por la que ha advertido que dicho acuerdo "solo traerá miseria al campo" y la entrada de "carne de mala calidad y sin garantías" en los mercados europeos.

Por todo ello, Martínez ha reclamado a la clase política que "rompa definitivamente" el acuerdo con Mercosur y no se limite a "guardarlo en un cajón", al tiempo que ha cuestionado el discurso europeo sobre sostenibilidad y productos de cercanía.

También ha criticado los recortes anunciados en la futura Política Agraria Común (PAC), que podrían alcanzar el 20 por ciento. "El campo siempre es quien paga las consecuencias y el coste "de otras prioridades como el gasto en Defensa", ha lamentado.

En esta línea, ha criticado la propuesta de imponer aranceles a los fertilizantes procedentes de Rusia, una medida que, a su juicio, supondría "la puntilla definitiva" para un sector "ya muy castigado por el aumento de costes".

En el mismo sentido se han manifestado los representantes de todas las organizaciones convocantes, la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), Coag, Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) y Agricultores y Ganaderos Unidos (AGU).

Las organizaciones convocantes han hecho un llamamiento a mantener la movilización y han pedido el respaldo del sector y de la ciudadanía en las próximas protestas previstas, entre ellas la convocada para el próximo día 29, con el objetivo de defender el futuro del campo y de las próximas generaciones.

Además de los problemas que entienden puede ocasionar el acuerdo de Mercosur, han subrayado otros como el citado nuevo marco de financiaron plurianual de la Política Agraria Comunitaria (PAC), la crisis sanitaria ganadera y la ley de cadena alimentaria, que reclaman se cumpla de manera íntegra en todos los sectores productivos.

Las cinco organizaciones convocantes han llevado su manifiesto al delegado de la Junta en Burgos, Roberto Saiz, y al subdelegado del Gobierno en Burgos, Pedro de la Fuente, para que se los trasladen a sus compañeros de partido en los respectivos gobiernos.