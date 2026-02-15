Más de 2.500 personas visitan en Valladolid los doce expositores del II Salón de Miel

Visitantes en el Salón de la Miel. - DIPUTACIÓN

VALLADOLID 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El segundo Salón de la Miel ha cerrado este mediodía sus puertas tras recibir, entre la jornada de ayer sábado y la mañana de este domingo, un total de 2.550 visitantes.

El certamen cumple así con el objetivo de promocionar la miel y los productos derivados de la colmena, apoyar al sector apícola provincial y acercar al público el conocimiento sobre la apicultura, fomentando el consumo de productos locales de calidad y reforzando la visibilidad de los productores adheridos a Alimentos de Valladolid, según detalla la institición provincial a través de un comunicado.

Durante tres días, el Edificio La Granja, en Villa del Prado, se ha convertido en punto de encuentro para profesionales y público general, y que consolida febrero "como el mes de la Miel en Alimentos de Valladolid".

El certamen ha vuelto a demostrar la calidad de los productos de la colmena y el trabajo de los apicultores y mieleros de la provincia y "refuerza su papel como referente provincial en la promoción del sector apícola".

En esta tercera edición han participado doce expositores, entre productores de miel de la provincia, la Asociación Vallisoletana de Apicultores (A.V.A.) y la bebida artesanal Hidromiel Beekinga, que han mostrado sus productos mediante presentaciones prácticas y actividades divulgativas.

El programa de talleres, catas, showcooking, proyecciones y actividades familiares ha registrado una excelente acogida, con una alta participación en propuestas como las catas de miel a ciegas, el showcooking y los talleres de apicultura para público infantil, contribuyendo al "éxito" global del Salón.