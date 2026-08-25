Más de 25.214 personas mayores participan en CyL en talleres organizados por la Caixa para mejorar su calidad de vida

Uno de los talleres que forman parte del programa de Personas Mayores de la Fundación la Caixa. - FUNDACIÓN LA CAIXA

VALLADOLID 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Fundación la Caixa ha impulsado este curso más de 1.170 actividades en las que han participado 25.214 personas mayores en los 34 centros conveniados con las administraciones de Castilla y León con propuestas centradas en la mejora de la salud física, las competencias digitales, el desarrollo personal o las acciones comunitarias y creativas.

Los talleres, que forman parte del programa de Personas Mayores de la Fundación, tienen el objetivo de promover de manera holística y poner en valor su rol en la sociedad, su compromiso social y participación comunitaria, así como contribuir a su empoderamiento para que puedan llevar a cabo un proyecto personal propio con el que disfruten de una vida con propósito.

"Hoy en día, una persona de 65 años puede esperar vivir 21 años más; de este modo, cultivar un envejecimiento saludable y con sentido se ha convertido en una prioridad", ha trasladado la Fundación a través de un comunicado recogido por Europa Press sobre.

Una de las novedades de este curso ha sido el "innovador" taller sobre edadismo en el que se ha abordado cómo detectar y prevenir este sesgo y en el que se ha pretendido dotar de herramientas a las personas mayores para que puedan hacer frente a situaciones de discriminación y, a su vez, ser agentes activos en la realización de acciones de sensibilización en su entorno comunitario, a través del voluntariado, en el que han participado ya más de 1.600 personas.

"Una de cada tres personas en Europa es víctima, en un momento u otro, de alguna discriminación relacionada con su edad. Por eso, la iniciativa promueve la toma de conciencia sobre este fenómeno y la posterior toma de acción", ha destacado la Fundación.

En esta línea, se han llevado a cabo charlas de sensibilización y talleres sobre el duelo, sobre los cuidados, además de los beneficios que tienen hacer frente al aislamiento.

Asimismo, los centros donde se imparten los talleres son espacios relacionales donde generar nuevos vínculos, descubrir habilidades y potenciarlas, intercambiar experiencias, y mejorar los estados físico, emocional y mental.

"Nuestro objetivo es que las personas mayores sientan que, participando en las actividades, están nutriendo su sentido de vida", ha destacado el director del programa de Personas Mayores de la Fundación la Caixa, David Velasco.

TALLERES ONLINE

Además de talleres en centros, la Fundación ha puesto en marcha una serie de cursos de autoformación online con el objetivo de llegar de una forma inclusiva a todas las personas y disminuir así la brecha digital, a los que han accedido más de 11.000 personas mayores de toda España.

Según una encuesta realizada entre los inscritos, más del 94 por ciento recomendaría estos cursos a otros usuarios en los que se abordan temas como la alimentación saludable, el ejercicio, las rutinas para el bienestar o el uso de las aplicaciones tecnológicas.

Además, en la línea de la digitalización, el programa lleva a cabo los minitalleres bajo el nombre de Aula abierta, con formaciones específicas dirigidas a las personas mayores voluntarias que dan apoyo digital en los espacios del Aula abierta de los centros de personas mayores, cursos en los que se ofrecen los conocimientos y recursos necesarios para que los voluntarios puedan acompañar a las personas que asisten a estos espacios y enseñarles a usar las aplicaciones digitales más populares y a realizar las gestiones más habituales a través de internet.