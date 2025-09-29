Más de 30 medios aéreos y terrestres trabajan para sofocar un incendio en Riello (León)

LEÓN, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más de 30 medios aéreos y terrestres participan este lunes, 29 de septiembre, en las tareas de extinción de un incendio originado en el municipio leonés de Riello, según datos de la plataforma de la Junta Inforcyl.

El fuego se ha activado a las 15.35 horas y en el lugar se encuentran técnicos, agentes medioambientales, celadores, cuadrillas, autobombas, bulldozers, ELIF, BRIF, helicópteros, hidroaviones y bomberos de entidades externas al Plan Infocal.

Las causas de este incendio se investigan, así como está en perimetración la superficie afectada por el fuego.