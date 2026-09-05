Más de 33.500 personas disfrutan de las actividades de la última edición del programa Salamanca Plazas y Patios

Algunos de los participantes en el programa Salamanca Plazas y Patios. - AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA

SALAMANCA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El programa cultural Salamanca Plazas y Patios cerró su decimoquinta edición con una participación de 33.550 personas en las 50 citas que se han desarrollado en los principales rincones patrimoniales de la ciudad durante los meses de junio, julio y agosto.

Un total de 10.150 personas han disfrutado de las variadas propuestas escénicas, entre las que se encontraba el programa 'Cultura en los parques', protagonizado por compañías de teatro salmantinas y dirigido al público familiar, y los estrenos teatrales de compañías locales en el Patio Chico y los Jardines de Santo Domingo, dedicados al V Centenario de la Escuela de Salamanca.

'Cultura en los parques', en su apartado escénico, ha reunido a 900 personas en los cuatro espectáculos programados: 'Malditos Mocosos', un estreno absoluto de la compañía Kamaru, en el parque de La Alamedilla; 'El que se pica, ajos mastica', un estreno absoluto de la compañía Saldaña y Carioca, en la Plaza Barcelona; la compañía Habichuela interpretó '¡Qué mosqueo de moscas!' en el parque Picasso y el mago Oski ofreció el estreno absoluto del espectáculo 'Magia a todo color' en el parque Carmelitas.

También se programaron otros siete estrenos absolutos de compañías salmantinas en diferentes espacios patrimoniales de la ciudad. Los Jardines de Santo Domingo acogieron los estrenos de: 'El extintor (de cómo la Escuela de Salamanca nos enseñó a abrir puertas sin provocar incendios)', de Edulogic producciones; 'Visto para sentencia', de Intrussión Teatro y 'Las voces del margen' de Métrica Pura.

Los otros cuatro estrenos se programaron en el Patio Chico: 'Francisco de Vitoria y la carta en latín' de Esfinge teatro, 'Francisco Vitoria: la voz y la palabra' de Etón teatro, 'De indis. Por favor, firme aquí' de La Troyana y '¡¡Mucho que celebrar!! de Komo Teatro.

En estos siete espectáculos se han congregado un total de 9.250 personas, según ha informado el Ayuntamiento salmantino en un comunicado recogido por Europa Press.

La música ha sido otro de los atractivos del programa, con diversas actuaciones de diferentes estilos que han reunido a 21.800 espectadores.

En concreto, en la Plaza Mayor se han celebrado los conciertos de la Banda Municipal de Música y de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, que reunieron a 7.000 personas, mientras el Patio Chico acogió la octava edición del Festival Internacional de Jazz organizado por el Ayuntamiento con las actuaciones de The Big Band Music of Benny Carter-Barcelona Jazz Orchestra, Dado's Oscars, Samson Schmitt Trio + Ludovic Beier, Peter Beets Trio + Gideon Tazelaar y Emma Smith & Trio + Alex Garnett, que congregaron a 5.500 personas.

En los Jardines de Santo Domingo de la Cruz se han celebrado siete conciertos de diferentes estilos musicales como flamenco, clásica, celta, folk o salsa, a los que asistieron un total de 5.200 personas.

Asimismo, en la Catedral Nueva se celebró el X ciclo de órgano con cuatro conciertos programados con la participación de Lorenzo Ghielmi, Óscar Candendo, Sara Johnson Huidobro y Pieter van Dijk, unas citas que han contado con 2.900 asistentes.

Además, los conciertos de la Banda Municipal de Música en diferentes barrios de la ciudad congregaron a un total de 1.200 personas.

PLAZAS Y PATIOS DE LAS LETRAS

Por último, en la Torre de los Anaya se ha celebrado la tercera edición de 'Plazas y Patios de las Letras' en colaboración con el grupo poético Homero y la Asociación de alumnos del Conservatorio Superior de Música de Castilla y León, una propuesta ha congregado a 1.100 personas en los cuatro recitales poético-musicales a la luz de las velas programados.

Asimismo, el homenaje poético-musical a la Escuela de Salamanca, celebrado en los Jardines de Santo Domingo, reunió a 500 personas.