Más de 40 niños participan en Palencia en el II campamento para menores con familiares enfermos de cáncer

PALENCIA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de 41 niños participa estos días en la segunda edición del campamento nacional para niños y adolescentes con familiares afectados por cáncer, organizado por la Asociación Española Contra el Cáncer de Palencia (AECC) en colaboración con la Fundación Eusebio Sacristán.

La actividad se celebra entre el 5 al 10 de julio y está dirigida a menores de entre 9 y 17 años procedentes de toda España, según ha señalado la asociación a través de un comunicado recogido por Europa Press.

La AECC ha explicado que se han cubierto las 41 plazas ofertadas en apenas diez días y han subrayado que está única se realiza de forma gratuita gracias a la colaboración de instituciones y entidades colaboradoras, como la Diputación de Palencia.

La presidenta de la fundación en Palencia, Rosa Andrés, ha señalado que el principal objetivo de esta actividad es ofrecer a los menores un espacio donde puedan compartir experiencias con otros niños que viven una situación similar en sus familias.

"La convivencia les permite hablar con naturalidad sobre las dificultades que supone convivir con la enfermedad de un padre, una madre o un hermano, además de disfrutar durante unos días alejados de esa realidad cotidiana", ha expresado.

Por su parte, la presidenta de la Diputación Provincial, Ángeles Armisén, ha recordado el compromiso de la institución con la AECC, con la que mantiene un convenio anual de 13.200 euros, "que contribuyen a financiar sus programas de atención psicológica, apoyo social, rehabilitación y acompañamiento que la asociación presta en toda la provincia, especialmente en el medio rural".

El campamento tiene como sede el Albergue Juvenil Castilla de Palencia y cuenta con actividades en las instalaciones de La Roca, donde los participantes practicarán hasta 12 modalidades deportivas diferentes como la escalada, el tiro con arco, submarinismo o rafting.

El programa incluye, además, visitas culturales a La Olmeda y al Museo de la Mina de Barruelo de Santullán, encuentros con instituciones y exhibiciones como la de la unidad canina de la Policía Local.

La asociación también ha destacado también el valor de esta iniciativa como un apoyo para las familias, al ofrecer un respiro a los cuidadores mientras los menores disfrutan de actividades lúdicas y culturales.