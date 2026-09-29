Más de 450 opositores participan en el proceso para ocupar 12 plazas de administrativo en el Ayuntamiento de Ávila - AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

ÁVILA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más de 450 opositores se han presentado este martes, 29 de septiembre, al proceso de selección convocado por el Ayuntamiento de Ávila para proveer en propiedad doce plazas de administrativo de Administración General.

El Centro de Congresos y Exposiciones Lienzo Norte ha sido el escenario que ha acogido el proceso por el que se cubrirán esas doce plazas, vacantes en la plantilla de personal funcionario e incluidas en las ofertas de Empleo Público correspondientes a los años 2025 (seis plazas) y 2026 (seis plazas).

De ellas, dos se reservan a personas con discapacidad, que se acumularán al resto en caso de no ser cubiertas, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado recogido por Europa Press.

Más de 700 aspirantes estaban admitidos a este proceso, oposición por turno libre, que consta de dos ejercicios, ambos, de carácter obligatorio y eliminatorio, y consistentes en cuestionarios tipo test de 100 y 50 preguntas, respectivamente, sobre las materias comunes y específicas y sobre los contenidos del programa y temario de informática incluidos en las bases de la convocatoria.