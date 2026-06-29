Más de 50 especialistas participan en la búsqueda del octogenario desaparecido en Riaza (Segovia)

Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil - ALBERTO RUIZ / EUROPA PRESS

SEGOVIA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Segovia continúa este lunes con la coordinación del dispositivo de búsqueda, con más de 50 efectivos, para localizar al varón de 84 años desaparecido en Riaza desde el pasado sábado, tras salir de la residencia de mayores para dar su paseo habitual.

Según informa la Subdelegación del Gobierno en Segovia, la Guardia Civil de Riaza ha instalado en su acuartelamiento el Puesto de Mando Avanzado, tras la movilización de sus agentes al recibir la denuncia por la desaparición del varón.

La desaparición se notificó en la tarde del sábado 27 de junio, cuando el director de la residencia de mayores de Riaza denunció que el residente no había regresado de su paseo habitual por la localidad, por lo que se activó el operativo de búsqueda.

Activada la alarma, el Centro Operativo de Servicios (COS) de la Comandancia de Segovia puso en marcha el protocolo de actuación y movilizó de urgencia a las primeras patrullas para iniciar las batidas iniciales.

En la mañana del domingo, sin noticias del desaparecido, se estableció el Puesto de Mando Avanzado en el Acuartelamiento de la Guardia Civil de Riaza, con la dirección del mismo asumida por el Capitán de la Compañía de Sepúlveda, quien ha organizado y coordinado los sectores de búsqueda y la distribución sobre el terreno del personal y medios.

El dispositivo del domingo congregó a más de 40 guardias civiles de distintas especialidades, junto a diferentes vehículos todoterreno y motocicletas. Sobre el terreno operaron patrullas de Seguridad Ciudadana, del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), de la Unidad de Seguridad Ciudadana de Comandancia (Usecic) y especialistas del Servicio de Montaña, a través de los Grupos de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) de Navacerrada y Riaza, apoyados por el Servicio Cinológico de la Comandancia de Zamora, con perros especializados en la búsqueda de personas. Desde el aire, ha trabajado la Unidad de Helicópteros junto con los drones de dotación.

Ya este lunes se ha reforzado el dispositivo con la incorporación de doce especialistas del Escuadrón de Caballería de Valdemoro (Madrid), con sus respectivos equinos. A ellos se ha sumado el Grupo de Especialistas en Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Zona de la Guardia Civil de Castilla y León, así como varios perros especialistas en rastreo y búsqueda de personas del Servicio Cinológico, con base en El Pardo (Madrid).

El refuerzo se ha completado con efectivos del Greim procedentes de Arenas de San Pedro (Ávila) y de Navacerrada, lo que eleva a más de 50 especialistas los desplegados en la búsqueda sobre el terreno.

A estos medios se ha sumado una movilización de otros recursos institucionales por parte de los ayuntamientos de Riaza, Segovia, San Ildefonso, Cuéllar y Saemer, además de Cruz Roja, agentes medioambientales y vecinos. Asimismo, se ha desplazado hasta la zona una unidad móvil del Centro de Emergencias de la Junta de Castilla y León.

La Guardia Civil ha explicado que mantendrá el dispositivo de rastreo de manera ininterrumpida, así como las actuaciones de investigación correspondientes, mientras no se produzcan novedades sobre el paradero del desaparecido.

La institución ha solicitado, además, la colaboración ciudadana para tratar de obtener cualquier información que pueda resultar de utilidad. Cualquier dato disponible puede ser comunicado directamente al Puesto de Mando Avanzado constituido en el Acuartelamiento de Riaza, en Segovia, o bien a través del teléfono 062.

Por último, la Guardia Civil ha recomendado a la ciudadanía la descarga de la aplicación Alertcops para ponerse en contacto con los Centros Operativos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en caso de emergencia. La app, según ha explicado el cuerpo, permite recibir en el teléfono móvil mensajes de aviso cuando el dispositivo se encuentra en una zona afectada por algún tipo de incidencia.