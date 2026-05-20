Más de 50 establecimientos ofrecen mañana en León café de comercio justo

Cartel anunciador del Día del Café de Comercio Justo en León capital, celebración en la que participan 50 establecimientos de la ciudad. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 20 May. (EUROPA PRESS) -

Los leoneses podrán volver a disfrutar mañana del café de comercio justo en sus cafeterías habituales con motivo del Día del Café de Comercio Justo, al que se han adherido 50 establecimientos en la ciudad a través de la iniciativa del grupo de trabajo 'León, ciudad por el comercio justo'.

Los establecimientos, repartidos por toda la capital leonesa, servirán unas 6.000 tazas de café, cien por ciento arábica, de excelente calidad y al precio de siempre, pero producido bajo los criterios de justicia, igualdad y protección medioambiental.

En cada una de las cafeterías se podrá ver un cartel informativo, así como servilletas con un mensaje de apoyo al comercio justo. Esta actividad es "referencia" en toda España dentro de la promoción del comercio justo y otros grupos de trabajo la han puesto en marcha en otras ciudades "pioneras" en la promoción del comercio justo como Vitoria.

En León la iniciativa tiene gran impacto gracias a la participación de la hostelería leonesa y a todas las organizaciones pertenecientes al grupo de trabajo, que de esta forma demandan un mundo mejor mediante el consumo responsable y el comercio justo, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Durante la jornada se realizará un sorteo de café para todo un año. Quienes quieran participar tendrán que subir en sus redes sociales fotos en alguno de los bares o cafeterías que sirvan café o té de comercio justo con el hashtag #Leontomacomerciojusto y etiquetar al grupo de trabajo 'León, ciudad por el comercio justo' @leonciudadcomerciojusto y nombrar el bar o cafetería donde han degustado el café.

El grupo de trabajo 'León ciudad por el comercio justo' invita a la población leonesa a colaborar en esta iniciativa. La celebración del Día Mundial del Comercio Justo está promovida en España por la Coordinadora Estatal de Comercio Justo (CECJ) y cuenta con financiación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

La agenda completa de actos con motivo de la celebración se puede consultar en la página web www.comerciojusto.org. En el caso de León, la jornada cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de la ciudad.