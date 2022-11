Más de 60 cocineros se disputan desde este lunes en Valladolid los premios a las mejores tapas de España y del Mundo

VALLADOLID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 45 cocineros españoles se disputa desde la mañana de este lunes los premios del XVIII Concurso Nacional de Pinchos Ciudad de Valladolid, mientras que este miércoles, 9 de noviembre, será el turno de los 16 finalistas del Campeonato Mundial de la Tapa, con presencia de participantes de países de los cinco continentes.

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente; junto con el chef Francis Paniego, quien ejerce como presidente del jurado del Concurso Nacional, y el presidente de la Asociación Provincial de Hosteleros, Jaime Fernández, han presentado este lunes los certámenes, que se celebrarán durante los tres próximos días en la Cúpula del Milenio.

Entre esta tarde y mañana, 45 cocineros llegados de todo el país competirán por ser la mejor tapa de España. El certamen se realizará en tres sesiones, una esta tarde, otra el martes por la mañana y la última el martes por la tarde.

Por otro lado, el miércoles por la mañana tendrá lugar la competición mundial en la que participan dieciséis cocineros llegados de Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Canadá, Panamá, México, Ecuador, Singapur, la India, Emiratos Árabes, Egipto, Eslovenia, Reino Unido, Malta, Portugal y el ganador del Concurso Nacional de Tapas 2021 que representará a España y que es el vallisoletano Alejandro San José, de Habanero Taquería.

En esta ocasión, los jurados contarán con cocineros que suman trece estrellas Michelin, así como con expertos y representantes de diferentes asociaciones gastronómicas.

El chef Francis Paniego, que acumula cuatro estrellas Michelin en La Rioja y Andorra, será el presidente del jurado del Concurso Nacional y ha recordado que la tapa "se ha convertido por derecho propio en el mejor elemento para representar y poner en valor la cocina y la cultura" de España, y Valladolid "es el lugar donde disfrutar y poner en valor algo que define tanto a la gastronomía española".

De hecho, el chef de 'Echaurren' ha recordado que "cualquier buen menú degustación en el fondo se compone de muchas pequeñas tapas".

Paniego estará acompañado de la restauradora vallisoletana María José San Román, galardonada con dos soles Repsol en su restaurante 'Monastrell' de Alicante; Miriam Hernández, cocinera-propietaria de La Casa del Pregonero de Chinchón (Madrid) y el chef Juan Pozuelo.

A este jurado permanente se une hoy lunes un jurado alterno con María Eizaguirre, directora de Comunicación de RTVE; el reportero Enrique Jiménez 'Torito'; y el periodista y presentador de Aquí la Tierra de TVE, Quico Taronjí.

Este martes en la sesión matinal el jurado alterno estará compuesto por el chef Sacha Hormaechea, el periodista Jonatan Armengol, y Rafael García Santos, de 'Lo Mejor de la Gastronomía'.

Mientras que por la tarde serán Iván Sanz de la bodega Dehesa de los Canónigos; la periodista Loles Silva, y la colaboradora de The New York Times, The Guardian Marti Buckley.

Todas las tapas participantes tanto en el Concurso Nacional, como en el Campeonato Mundial, se podrán degustar en 45 establecimientos hosteleros de Valladolid del 8 al 13 de noviembre en el Festival Internacional de la Tapa gracias a que un año más, los cocineros del concurso estarán hermanados con locales de la ciudad que ofrecerán las creaciones de ambas competiciones.

EL "KNOW HOW" DEL HERMANAMIENTO

El alcalde de la ciudad ha recordado que una de las fortalezas del concurso es el hermanamiento de los restaurantes de fuera con los locales "esto va dejando un know how de conociemiento y el avance de las tapas de Valladolid es enorme".

En este sentido, Puente ha recalcado que en los últimos años el sector hostelero ha "salido de la pandemia" que recuerda que le ha "atizado muy duro" y ahora afronta la "crisis energética". Por parte del Ayuntamiento, ha defendido que se ha tratado de hacer "lo máximo por ayudar".

De hecho, ha querido incidir en que hace dos años, en 2020, este evento fue "el primero que se hacía en España con un test a la puerta", por lo que "nunca se ha dejado de hacer ni siquiera en los momentos más complicados" por la pandemia del COVID-19.

Además, como novedad se ha recordado que el 12 y 13 de noviembre se podrán degustar las cuatro tapas ganadoras junto con dos bebidas por 15 euros en un evento especial que se ha organizado por primera vez este año y que se desarrollará en la Cúpula del Milenio.

Los tickets se pueden comprar ya tanto en las Oficinas de Turismo, como a través de la web www.info.valladolid.es y de la aplicación móvil 'Tapasvll'.

Óscar Puente ha querido tener unas palabras de recuerdo para el cocinero ucraniano Hryhorii Zvirhzde, que fue el primer representante del país del este europeo en el Campeonato Mundial en 2021, y que hace unos meses "tuvo que cambiar la chaquetilla por el uniforme militar". "Hemos tratado de hacer lo posible por tenerle aquí pero no ha podido ser", ha añadido.