Más de 6.700 niños de 47 clubes de CyL juegan este fin de semana partidos contra el cáncer infantil de Unoentrecienmil

VALLADOLID 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Más de 6.700 niños de 47 clubes de baloncesto y de fútbol de Castilla y León participan este fin de semana en partidos solidarios contra el cáncer infantil en el Día Internacional de esta enfermedad, que se celebra el 15 de febrero.

Los partidos se desarrollarán en el marco de las iniciativas Canastas y Goles contra el Cáncer Infantil, que organiza la Fundación Unoentrecienmil, han informado a Europa Press fuentes de la entidad.

Durante este fin de semana se disputarán partidos solidarios en todo el territorio nacional para destinar fondos al apoyo y la investigación de la enfermedad, que cada año se diagnostica a 1.600 menores solo en España, según el Registro Español de Tumores Infantiles RETI-SEHOP.

Las iniciativas, que movilizan a miles de jugadores de cientos de clubes deportivos de toda España, están respaldadas por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y la Federación Española de Baloncesto, además de las federaciones autonómicas.

En esta edición, acompañan a Elena y Álvaro, pacientes oncológicos pediátricos, el ex jugador de la selección nacional de fútbol y campeón del mundo en 2010 Joan Capdevilla; Virginia Torrecilla, ex jugadora de la Selección Nacional y ex paciente de cáncer; Juana Camilión y Gracia Alonso, jugadoras de la selección femenina de baloncesto de la modalidad 3x3 y medalla de plata en las olimpiadas de París; Dani Stix, un referente del deporte paraolímpico español y uno de los mejores jugadores españoles de todos los tiempos de BSR (Baloncesto en Silla de Ruedas), jugador del Ilunion Club y Javier Beirán, campeón del mundo con la selección española de baloncesto en 2019.

Canastas Contra el Cáncer Infantil, que celebra este año su cuarta edición, nació en un club como gesto de apoyo a la labor investigadora de Unoentrecienmil. Con el paso del tiempo, la iniciativa ha crecido hasta convertirse en una cita consolidada en el calendario deportivo nacional, sumando cada vez a más clubes, federaciones y familias.

FONDOS RECAUDADOS

En 2025 logró recaudar más de 226.000 euros gracias al apoyo de la Federación Española de Baloncesto, 16 federaciones autonómicas y numerosas entidades colaboradoras. En total, 407 clubes de toda España se sumaron.

A esta movilización se une por tercera vez Goles Contra el Cáncer Infantil (la segunda a nivel nacional) a la que se ha unido este año la RFEF con el compromiso de su presidente Rafael Louzán.

En las dos ediciones anteriores contó con el respaldo de seis federaciones territoriales y Escuelas Católicas, recaudando más de 48.000 euros y reuniendo a 237 clubes del país.

Los fondos recaudados se destinarán a la Aceleradora Unoentrecienmil, una línea de investigación continua presente en el Hospital La Paz de Madrid que analiza cómo la práctica del ejercicio físico durante el tratamiento de los niños con cáncer puede ayudar a su curación. Este proyecto nutre nuevas líneas de investigación que beneficiarán cada vez a más niños.

Unoentrecienmil ha ampliado la iniciativa al resto del mes de febrero. Los clubes que quieran participar en alguna de las disciplinas todavía pueden inscribirse a través del formulario disponible en la web de Unoentrecienmil, indicando el número de equipos y jugadores participantes.

La Fundación invita a los clubes participantes a un reto compartido: en fútbol, donarán 5 euros por cada gol que marque el equipo; en baloncesto, cada punto anotado será un euro destinado a la lucha contra la enfermedad.