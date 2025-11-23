Más del 70% de los contratos menores tramitados en 2025 en CyL se gestionó mediante automatización inteligente

VALLADOLID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha presentado en Sevilla una experiencia pionera de transformación digital de contratación pública que digitaliza los expedientes, garantiza operaciones seguras con sistemas externos e internos y aplica automatización inteligente para reducir errores y demoras a través de la Plataforma Duero, con un 70,45 por ciento de los contratos menores de 2025 tramitados mediante este sistema.

El secretario general de la Consejería de Economía y Hacienda, José Angel Amo, ha dado a conocer en el IV Encuentro Autonómico de Contratación Pública el proceso de transformación digital de la contratación pública electrónica a través de la Plataforma Duero que, desde los inicios del proyecto en 2009 hasta la consolidación del modelo actual, ha conseguido "sucesivos hitos en su evolución", según ha informado la Administración autonómica en un comunicado recogido por Europa Press.

La Plataforma Duero permite digitalizar íntegramente los expedientes contractuales, garantizar la interoperabilidad con sistemas internos y externos, e implantar la automatización inteligente de actuaciones administrativas, reduciendo errores y demoras.

Asimismo, integra la automatización inteligente de procedimientos contractuales, herramientas de robótica, gestión documental e inteligencia de datos y permite un incremento de la productividad con la ejecución de procedimientos contractuales con la "máxima seguridad jurídica, total transparencia y una extraordinaria reducción en los plazos de tramitación".

Con este modelo se gestionan tanto los sistemas de racionalización técnica de la contratación de la Administración de Castilla y León, como los de suministro de energía eléctrica, servicios postales o gas natural.

En este sentido, el secretario general ha destacado que la transformación digital "no consiste sólo en implantar tecnología, sino en un proceso sostenido que requiere aprendizaje, flexibilidad y adaptación humana y organizativa".

Igualmente, ha subrayado que la automatización inteligente "no sustituye al empleado público, sino que libera su tiempo para tareas de mayor valor añadido y refuerza la transparencia y la calidad de la gestión".