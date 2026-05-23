Más de 700 escolares de la provincia de Valladolid participarán el jueves en la segunda edición de MiniGenIA - DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

VALLADOLID, 23 May. (EUROPA PRESS) -

Más de 700 escolares de la provincia de Valladolid participarán el próximo jueves, día 28 de mayo, en la segunda edición de MiniGenIA, la feria de Inteligencia Artificial para jóvenes, que acogerá el espacio La Granja de la capital vallisoletana de 09.00 a 14.00 horas.

Se trata de una iniciativa divulgativa sobre IA dirigida a alumnado de educación primaria y secundaria que se celebrará en el marco del Congreso Spain AI Valladolid, organizado por Spain AI - Red de Inteligencia Artificial en España, en colaboración con la Diputación Provincial.

Tras el "éxito" de su primera edición, MiniGenIA se consolida como una de las principales ferias de IA orientadas al público joven, con una propuesta pedagógica que se basa en la experimentación, la interacción y la práctica, según ha destacado la institución provincial a través de un comunicado recogido por Europa Press.

La jornada busca acercar la tecnología a niños y adolescentes a través de una metodología experiencial que les permitirá experimentar, probar y comprender la IA de forma directa y accesible.

Durante la mañana, los estudiantes recorrerán distintos expositores interactivos en los que podrán descubrir diversas aplicaciones tecnológicas y participar en actividades vinculadas a la innovación y las vocaciones STEM.

Entre las propuestas se incluyen demostraciones de robótica y tecnología en funcionamiento, proyectos educativos dirigidos a jóvenes, experiencias inmersivas aplicadas a la IA, así como una charla inspiracional destinada a despertar el interés por las profesiones tecnológicas del futuro.

El principal objetivo de MiniGenIA es acercar la Inteligencia Artificial a los más jóvenes de manera "tangible y comprensible" al convertir conceptos habitualmente abstractos en experiencias reales que favorezcan el aprendizaje, la curiosidad y el pensamiento crítico en torno a la tecnología.