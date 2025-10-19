Más de 8.000 personas participan en la carrera 'Nocturna Lux Mundi Burgos 2031'

BURGOS 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más de 8.000 y personas han participado en la primera edición de la carrera popular 'Nocturna Lux Mundi Burgos 2031', que llenó el sábado 18 de octubre las calles del centro histórico de Burgos para correr por el patrimonio.

Con esta carrera, la Fundación Ars Burgensis, del Arzobispado de Burgos, tiene como objetivo sensibilizar a la sociedad sobre la conservación y gestión del patrimonio cultural religioso a la par que se suma a la candidatura de Burgos a Capital Europea de la Cultura en 2031.

El evento deportivo fue inaugurado por el arzobispo de Burgos y presidente de la Fundación Ars Burgensis, Mario Iceta Gavicagogeascoa, junto a la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala Santamaría, que cortó, bajo el arco de Santa María, la cinta que simbolizaba la salida de la prueba.

A lo largo de cinco kilómetros por el casco histórico de Burgos, los corredores y marchadores pudieron ver los "monumentos más representativos" de la ciudad amenazados por 17 actuaciones musicales situadas en los principales puntos del trazado.

El recorrido pasó por el Camino de Santiago, los yacimientos de Atapuerca y la catedral de Burgos, que fue el epicentro de la prueba y cuya fachada principal fue el escenario en el que se sitúo la meta.

Además, la carrera pasó por el arco de Santa María, como salida a los corredores, iglesias como San Cosme y San Damián, San Lesmes o San Gil, abad y otros lugares de la ciudad como el Palacio de Capitanía, el Teatro Principal o el Museo del Retablo.

Los tres primeros clasificados fueron, en categoría masculina, José Francisco Cordero García, con un tiempo de 15.56; Ángel de Miguel Morán, del club 'Liebres del Arlanzón', con una marca de 16.02; y Adrián Antón García, del club 'C.E. Pobla', con un tiempo de 16.18.

En categoría femenina, los mejores tiempos los marcaron Rocío Velasco Terán, del club 'Tragaleguas', con un tiempo de 19.01; Blanca González Alonso, del club 'Universidad de Burgos', con una marca de 20.28; y Amelia de la Parte Paniego, del club 'UBU Campos de Castilla', con un tiempo de 20.55.

En este contexto, el arzobispo destacó "la respuesta masiva y entusiasta de los burgaleses a la carrera popular 'Nocturna Lux Mundi Burgos 2031'", y celebró que la ciudad se haya unido en torno "al patrimonio, la cultura y la esperanza compartida".

"Esta carrera es un exponente de lo que se necesita para la capitalidad europea de la cultura, que no sea cosa de unos pocos, sino un proyecto de todos, donde cada uno aporta su granito de arena", afirmó el arzobispo.

Por su parte, la alcaldesa de Burgos puso en valor "el impulso del arzobispo para que los burgaleses disfruten del patrimonio no solo como herencia religiosa, sino también como riqueza cultural y artística", y sitúo la carrera como una muestra de cómo Burgos "bulle de actividad y se prepara para convertirse en la Capital Europea de la Cultura 2031".

LOS PROYECTOS DE ARS BURGENSIS

Los fondos recibidos con las 8.000 inscripciones para la carrera tendrán como destino los proyectos de la Fundación Ars Burgensis, para modernizar los protocolos de conservación, promoción y difusión del patrimonio religioso, cultural, histórico y artístico que atesora la Iglesia en Burgos.

Entre ellos se encuentran iniciativas como 'Ars Museorum', una red provincial de museos de patrimonio religioso; 'Ars Stellaris', centrado en los grandes templos de interés cultural del occidente burgalés, y Ars Vadocondes, que, a partir de la restauración del órgano de la parroquia, ha generado una nueva gestión cultural del patrimonio de la villa ribereña.

También, en la ciudad de Burgos, 'Ars Internexum', que va conectar el archivo diocesano con el edificio de la Facultad de Teología del Norte de España, o 'Ars Venerables', que va a rehabilitar la sala capitular del convento de la Trinidad, donde se sitúa la sede de Cáritas Diocesana de Burgos, para obtener un espacio para conferencias y exposiciones con capacidad para 200 personas.