Más de 83.000 personas nacidas en CyL podrían volver a la Comunidad debido al teletrabajo, según un estudio

VALLADOLID 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Más de 83.000 personas nacidas en Castilla y León y que viven en otras regiones podrían volver a la Comunidad al disfrutar de altos niveles de teletrabajo, según un estudio elaborado por Analistas Financieros Internacionales (AFI) para la red Cowocyl sobre este formato laboral "innovador" y "relevante" para la fijación de población en el medio rural.

Con el título de 'Teletrabajo como oportunidad para las áreas rurales de Castilla y León', el informe, que ha contado con financiación de la Junta, se ha presentado este martes en un acto en el Consejo Económico y Social (CES) en el que han participado, entre otros, el encargado del documento, Julio Ortega Carrillo, de AFI; la coordinadora de Cowocyl, Mar Martín, y el presidente del CES, Enrique Cabero.

El estudio ha sido impulsado para marcar el camino a seguir por Cowocyl, red de espacios de coworking que está presente a través de una treintena de centros en siete grupos de acción local de las provincias de León, Soria, Salamanca, Segovia y Burgos.

En base a encuestas, el documento refleja que son más de 83.000 los teletrabajadores castellanoleoneses que residen fuera de la Comunidad y que, por lo tanto, podrían regresar a sus municipios de origen, una cifra que se ha triplicado desde 2019. Este colectivo representa el 3,4 por ciento de la población total de Castilla y León, y alcanza entre el 5 y el 6 por ciento en el caso de provincias como Soria o Segovia.

De estos potenciales retornados, el 60 por ciento trabaja por cuenta ajena en el sector privado, el 25 en empleo público y el 15 son autónomos y desarrollan su labor en sectores como tecnología, consultoría y servicios profesionales.

Además de ese "stock" de trabajadores que podrían volver a tierras castellanoleonesas por sus condiciones de teletrabajo, el informe revela que un 56 por ciento de personas en la Comunidad con teletrabajo puede elegir tres o más días de este formato.

Asimismo, el 31,8 por ciento combina teletrabajo rural y urbano, lo que demuestra una "mayor satisfacción vital", y el 40,3 por ciento ha recurrido a centros de coworking como los de Cowocyl.

En conclusión, el informe sitúa el teletrabajo como una "herramienta" para atraer población pues se documenta una mejora sostenible del saldo migratorio en Castilla y León desde 2019, cuando se empezó a implementar, tras la pandemia, esta opción laboral que tuvo un repunte significativo en 2022 y 2023.

MEJORA EN MUNICIPIOS DE MENOS DE 10.000 HABITANTES

La mejora es especialmente visible en los municipios de menos de 10.000 habitantes, donde el incremento del índice de teletrabajo se asocia directamente con el crecimiento poblacional, tal y como ha señalado Ortega, quien ha abogado por una apuesta por esta vía desde la parte pública y la privada.

Para el encargado del informe, el teletrabajo tiene que potenciarse, como coincide la coordinadora de Cowocyl, quien ha puesto en valor el "avance" que supone el "crecimiento en positivo de gente que sale de las ciudades al mundo rural".

En este contexto, ha destacado la existencia de los espacios de coworking como lo de su red que, en algunos casos de carácter municipal y otros de carácter privado, "sirven para asentar población".

El informe propone, en esta línea, un conjunto de medidas a llevar a cabo en los coworking para promover el teletrabajo rural: estandarizar las experiencias de usuario en todos los centros, consoldiar una red publica de teletrabjo en la Comunidad, crear convenidos de gestión compartida entre ayuntamientos y Cowocyl y disponer de un fondo flexible de apoyo a mejoras técnicas y experiencias de usuario.

Además de en el ámbito del coworking, el documento apuesta por medidas legislativas que supongan la eliminación de la penalización del teletrabajo habitual, ayudas fiscales para los trabajadores que cambien su residencia al media rural y coordinar políticas de despoblación, vivienda y transporte.

"El teletrabajo puede contribuir a transformar la relación entre trabajo y territorio en Castilla y León, pero para que esa transformación tenga impacto real y duradero requiere de planificación, apoyo institucional estable y voluntad de articulación entre escalas de gobierno", reza el informe.

En este contexto, el presidente del CES ha reivindicado el teletrabajo como un "instrumento muy útil" para "fijar actividad" en el medio rural para la que hay que "articular decisiones e iniciativas público-privadas" que "garanticen la infraestructura y conectividad necesarias". Por ello, el ente recurrirá a este estudio para formular nuevas propuestas de dinamización del medio rural en su informe anual.