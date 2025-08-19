Más de medio millar de personas piden la declaración de nivel 3 en CyL y la disión de Quiñones y Arranz

LA BAÑEZA (LEÓN), 19 (EUROPA PRESS)

Más de medio millar de personas, según la organización, se ha concentrado hoy en la Plaza Mayor de La Bañeza para exegir al Ministerio del Interior que declare el nivel 3 de emergencia de interés nacional y pedir la dimisión de responsables de la Junta de Castilla y León como el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, o el director general del Patrimonio Natural y Política Forestal, José Ángel Arranz.

Los organizadores han señalado a Europa Press que la respuesta de los ciudadanos ha supuesto un "éxito tremendo" en una concentración en la que se han recogido peticiones individuales, cerca de 200, para reclamar la declaración de nivel 3 que se presentarán en los registros oficiales dirigidas al Ministerio del Interior, algo que, han avanzado, realizarán mañana.

De nuevo, Suárez-Quiñones y Arranz han centrado las críticas de los presentes por su "nefasta gestión" de los incendios. "Hemos pedido su dimisión porque son responsables de lo que ha sucedido y tienen que asumir su nefasta gestión", han reiterado.

Bajo el lema 'Contra el fuego de la inacción: ¡Prevención y medios ya!', se enmarca esta protesta con la que se "visibliza" la falta de medios para hacer frente a la ola de incendios que afecta a la provincia y a amplias zonas de la Comunidad, donde la magnitud de la situación "supera la capacidad de respuesta de los recursos autonómicos y locales, lo que compromete la seguridad de la población y la protección del medio ambiente".

Los organizadores han subrayado el carácter espontáneo de estas movilizaciones que tendrán su continuidad mañana en Valladolid, en la Plaza Fuente Dorada a partir de las 20.00 horas.