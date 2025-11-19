Más de mil demandantes de empleo en hostelería de Zamora participan en el programa de entrevistas exprés de la Junta

La Consejera De Empleo, Leticia García, Conversa Con Algunos De Los Participantes En La Iniciativa. - JCYL

ZAMORA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de mil demandantes de empleo en hostelería en Zamora ha participado este miércoles en el evento de intermediación laboral 'Conexión Hostelería: Entrevistas de Trabajo Express' para optar a alguna de las 96 vacantes de una veintena de empresas que buscan distintos perfiles profesionales como camareros, cocineros, ayudantes, pinches, camareros de piso o bármanes.

Además, busca establecer una bolsa de empleo que facilite la cobertura de futuras necesidades profesionales por parte de las empresas.

Esta acción, bajo el formato speed dating, se inició en Salamanca el pasado 7 de octubre y se ha replicado con éxito en Valladolid, Burgos y Segovia, donde se han cubierto más del 95 por ciento de los puestos de trabajo ofertados, consolidándose ya como una herramienta ágil y efectiva para dar respuesta a las dificultades de cobertura de vacantes laborales que venía manifestado sector de la hostelería.

La iniciativa ha contado hoy con la visita de la consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, que ha destacado que se trata de "una acción de intermediación directa y masiva que refleja el compromiso firme del Gobierno autonómico por innovar en las políticas de empleo, así como la apuesta de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo por reforzar la colaboración público-privada".

En este sentido, ha recordado que la iniciativa cuenta con la colaboración de la Confederación de Hostelería y Turismo de Castilla y León (Hosturcyl) y sus correspondientes asociaciones en cada provincia, en el caso de Zamora la Asociación de Empresarios Hostelería (Azehos).

La consejera ha recordado que el sector de la hostelería es "esencial" en la economía de Castilla y León, al generar más 75.000 empleos directos y dinamizar la actividad económica, "tanto a través de los servicios vinculados directamente al alojamiento y la restauración como a través de otros sectores como el comercio local o el consumo de productos de proximidad".

En la misma línea, García ha recordado que "el Servicio Público de Empleo desarrolló en Zamora 149 acciones formativas de hostelería para trabajadores desempleados y ocupados, con más de 2.000 participantes y una inversión de más de un millón de euros". Además, ha incidido que desde la Consejería se está apoyando al sector "en su esfuerzo por dar una mayor estabilidad laboral a sus plantillas".

Con este objetivo, se han establecido incentivos adicionales para la contratación indefinida dentro del sector, de modo que, los contratos indefinidos en hostelería reciben un incremento adicional de 1.000 euros, que se suma al incentivo general de 4.500 euros, alcanzando los 5.500 euros por contrato, ha detallado.

"Durante el pasado año fueron 170 las empresas del sector en Castilla y León que se beneficiaron de estas ayudas, con un importe global de 1.272.500 euros", ha apuntado la consejera. Igualmente, la Junta ofrece ayudas para la transformación de contratos temporales en indefinidos, ampliación de jornada y contratos de sustitución por conciliación, ha concluido Leticia García.