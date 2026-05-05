Más de un millar de participantes en el proceso abierto para definir la Estrategia Provincial Demográfica de Valladolid

El vicepresidente segundo de la Diputación de Valladolid, David Esteban, y el diputado del Servicio de Transparencia y Gobierno Abierto, David de la Viuda, presentan las conclusiones del proceso participativo participativo sobre la despoblación - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 5 May. (EUROPA PRESS) -

Más de un millar de personas de la provincia de Valladolid ha participado en un "valioso proceso abierto y colaborativa" que sienta las bases para la Estrategia Provincial frente al Reto Demográfico con el objetivo de redactar un plan adaptado a la "diversidad territorial" de la provincia y orientado a frenar la despoblación, fijar población y generar nuevas oportunidades en el medio rural.

El vicepresidente segundo y diputado del Área de Innovación Digital, Gobierno Abierto y Contratación, David Esteban, y el diputado del Servicio de Transparencia y Gobierno Abierto, David de la Viuda, han presentado este martes las conclusiones del proceso participativo desarrollado durante 2025 para analizar la situación de la provincia en relación con la despoblación y sus causas.

En el informe presentado, ha detallado Esteban, se recoge tanto un diagnóstico sociodemográfico de la provincia de Valladolid como una serie de propuestas, recogidas a partir de la participación ciudadana, que servirán de base para la redacción de una Estrategia Provincial frente al Reto Demográfico.

En este sentido, ha señalado que el papel de la ciudadanía en relación con las decisiones que se adoptan por parte de las administraciones "no acaba con el voto", al tiempo que ha subrayado la "importancia" del ejercicio de escucha activa desde las instituciones para configurar estrategias destinadas a ofrecer nuevas oportunidades en el ámbito rural.

Precisamente, ha explicado que en los municipios de menos de 20.000 habitantes hay un total de 54.000 personas de entre 45 y 64 años, lo que representa el 33,9 por ciento de la población total, un punto en el que ha apuntado que en la primera fase de diagnóstico se ha identificado a los agentes más relevantes a tener en cuenta, se lanzaron formularios abiertos a la ciudadanía (en los que participaron casi 900 personas) y también dirigidos a los ayuntamientos, y se realizaron entrevistas en profundidad a distintas personas y entidades que son buenas conocedoras de la provincia y sus comarcas para que aportasen de forma cualitativa al diagnóstico.

A ello se suma un taller participativo de ámbito provincial, en el que el intercambio de ideas ya ha apuntado a la detección de algunos consensos en torno a las causas de la despoblación y ha dado las primeras pistas para aportar soluciones.

Posteriormente tuvo lugar una segunda fase de recogida de propuestas, mediante la realización de seis talleres en distintos municipios de la provincia: Mayorga, Urueña, Portillo, Nava del Rey, Tudela de Duero y Pedrajas de San Esteban, en los que se contrastaron los resultados del diagnóstico y se formularon propuestas concretas.

Por último, el proceso culmina con esta tercera fase de devolución de los resultados, con la elaboración de un diagnóstico final que se presenta a la sociedad en general y a las entidades y personas participantes.

En este proceso han participado representantes de los Grupos de Acción Local de la provincia, entidades en las que se agrupa el tejido social y empresarial de las distintas comarcas y que cuentan con un enorme bagaje de captación y gestión de fondos de desarrollo, así como de dinamización e impulso en el medio rural.

Del mismo modo lo han hecho miembros de las entidades desarrollo rural, Agentes de Impulso Rural, asociaciones locales, técnicos municipales y representantes de diversos ayuntamientos.

El vicepresidente segundo y diputado del Área de Innovación Digital, Gobierno Abierto y Contratación ha señalado que el estudio muestra el "preocupante dato" de que cuatro de cada cinco municipios han perdido población en la última década, aunque en los últimos años se ha producido un ligero cambio de tendencia.

La situación, no obstante, no es totalmente uniforme, pues se detecta un especial retroceso, baja natalidad, envejecimiento y masculinización de la población en los municipios menores de 100 habitantes, y cierta tendencia al alza, por el contrario, en los mayores de 2.000 habitantes.

"Como fotografía inicial para el desarollo del proceso participativo son unas pinceladas muy valiosas", ha analizado Esteban durante la rueda de prensa, al tiempo que ha explicado que existen muchos planes impulsados por las distintas administraciones que abordan esta realidad, por lo que con este trabajo se quiere abordar la empleabilidad en un sector "más complicado" a través de la legislación existente.

CALIDAD DE VIDA

Por su parte, el diputado del Servicio de Transparencia y Gobierno Abierto, David de la Viuda, ha destacado que a pesar de todo, la mayoría de la población rural destaca la alta calidad de la vida en los pueblos, que es más tranquila, segura, asequible, en contacto con la naturaleza y con mejores relaciones de proximidad y dos de cada tres personas recomendarían vivir en municipios como el suyo.

El informe, a partir de las propuestas realizadas por la ciudadanía, propone cinco líneas de actuación para elaborar un Plan de Acción.

En primer lugar, el impulso del empleo y el emprendimiento, mediante la dinamización del tejido empresarial, la revalorización del sector agrícola y agroindustrial y la apuesta por las energías renovables y la economía circular.

En segundo lugar, mejorar el acceso a la vivienda, a través de la movilización de viviendas vacías, los incentivos para personas propietarias y promotoras y la ampliación y diversificación de la oferta.

En tercer lugar, el fortalecimiento de los servicios básicos y la conectividad, garantizando los servicios esenciales y reduciendo el aislamiento mediante la conectividad física y digital.

En cuarto lugar, la promoción de la calidad de vida y cohesión social, para lo que sugiere fomentar la conciliación familiar, la natalidad y el arraigo poblacional, la dinamización cultural, social y deportiva y mejorar la comunicación y valorización del medio rural.

Por último, en quinto lugar, se apuesta por la promoción del turismo sostenible, a partir de la valoración, diferenciación y dinamización de los recursos turísticos singulares y de la profesionalización, competitividad y gobernanza colaborativa del sector turístico.

NUEVO PROCESO PARTICIPATIVO

Por otra parte, la Diputación ha puesto en marcha, este mes de mayo, un nuevo proceso participativo, en esta ocasión orientado a diagnosticar la situación y las necesidades de las personas mayores de 45 años del ámbito rural desde el punto de vista laboral, empresarial y de emprendimiento y obtener propuestas de medidas y acciones al respecto.

Este proyecto incluye encuestas, entrevistas a agentes clave y talleres participativos que comenzaron en el día de ayer en Villalón de Campos, continúan esta tarde en Portillo, el 6 de mayo en Renedo de Esgueva y Tordesillas, y finalizan el 7 de mayo La Cistérniga.