Más de una veintena de monumentos de Zamora se podrán visitar a través de un proyecto de realidad virtual

Presentación del proyecto Zamora Medieval XR - EUROPA PRESS

ZAMORA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Más de una veintena de monumentos de la provincia de Zamora se podrán visitar en realidad virtual a través del proyecto Zamora Medieval XR.

La iniciativa, financiada por fondos europeos, comandada por la Diputación de Zamora y en la que ha colaborado la Fundación ZamorArte, es un proyecto piloto que, según ha detallado el diputado responsable, Víctor López de la Parte, ofrece "nuevas formas de visitar el patrimonio" a través de las tecnologías inmersivas.

El proyecto ha prestado especial atención a dos puntos concretos de la provincia. Se trata del Castillo de Castrotorafe y de Santa María de Moreruela.

En la web, los usuarios pueden ver las diferentes recreaciones que, con gran rigor histórico, se han realizado de estas dos localizaciones.

Es posible viajar en el tiempo a puntos concretos en los que los monumentos mostraban todo su esplendor y comprobar, con la ambientación introducida, cómo se vivía en la zona y para que servían todos los elementos de las edificaciones.

También se han introducido juegos con diferentes preguntas para que la divulgación cultural cuente con un componente de entretenimiento y "notas" a modo de paneles informativos sobre los edificios.

La web está pensada para acercar el patrimonio a las personas que no lo pueden disfrutar in situ, pero en los propios monumentos digitalizados se ha instalado una placa con un código QR que los visitantes pueden escanear y acceder a distinta información sobre el lugar en el que se encuentran. Para los que están en casa, si cuentan con gafas de realidad virtual, se puede realizar una visita a las diferentes localizaciones.

El proyecto está ya en marcha con el objetivo de dar publicidad al patrimonio zamorano, según ha detallado el diputado encargado del ramo, Víctor López de la Parte. "Esta es una nueva forma de gestionar nuestro patrimonio, generando riqueza en las zonas rurales a través de elementos innovadores", ha puntualizado De la Parte.

La presentada este martes es la primera fase de un proyecto que la Diputación de Zamora espera después ampliar a otros monumentos para "dar a conocer cómo se desarrollaba la vida en la época medieval" en distintos puntos de la provincia.

Entre los próximos enclaves a los que se extenderá el proyecto se encuentran el monasterio de San Martín de Castañeda, el castillo del Pueblo de Sanabria, la iglesia de Santa Marta de Tera, el recinto amurallado de Alcañices, el convento de San Francisco o la iglesia de San Pedro de la Nave.